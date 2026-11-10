Avellino conferisce la cittadinanza onoraria all’ufficiale dell’Arma che difese l’Irpinia dall’assalto della Nco

AVELLINO- “Al capitano Angelo Agovino per le sue esemplari doti di ufficiale dell’Arma Benemerita e per il generoso ed eccezionale impegno profuso in epoca tanto travagliata a cagione degli eventi sismici e della criminalità organizzata per la provincia Irpina”.

Ventinove anni dopo queste parole, incise su una targa consegnata all’ufficiale dell’Arma che dopo sette anni lasciava Avellino dai magistrati della Procura della Repubblica, arriva il riconoscimento della città all’ufficiale, oggi generale di Corpo d’Armata dell’Arma in quiescenza, che era stato ribattezzato dalla stampa dell’epoca “il capitano in trincea”. La trincea era quella dell’assalto criminale della Nco di Raffaele Cutolo nel post sisma. Ma a questo arriveremo dopo. Un lungo applauso e il voto unanime dell’intero consiglio comunale ha salutato l’approvazione della proposta portata in aula dal sindaco di Avellino Nello Pizza per il conferimento della cittadinanza onoraria al generale Agovino. Si legge nella motivazione della delibera di conferimento:

“Il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Generale Angelo Agovino rappresenta il segno della gratitudine della collettività avellinese verso un Uomo delle Istituzioni che nel periodo di permanenza in servizio in terra d’ Irpinia ha costantemente dimostrato un totale spirito di servizio verso la comunità di Avellino, comprendendone a fondo le problematiche, ma nel contempo anche le potenzialità; il Generale Angelo Agovino, nel suo umano e professionale agire, è esempio di correttezza, responsabilità integrità, avendo sempre assunto, per ciò che attiene i prestigiosi incarichi ricoperti nel Corpo dell’ Arma, un ruolo fondamentale nel ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, rafforzando il senso di fiducia e appartenenza, offrendo prova concreta che le istituzioni non sono un’entità distante, bensi la più alta espressione dell’Unità del Paese e quindi di una comunità”. Il primo cittadino Nello Pizza ha proposto questo riconoscimento, sottolineando che “l’impegno el’attaccamento dimostrato alla comunità avellinese, e irpina tutta del Generale Angelo Agovino giustificano pienamente il riconoscimento che la Città di Avellino intende conferirgli con l’attribuzione della cittadinanza onoraria”.

In un Paese dove spesso la memoria è corta, l’iniziativa del Comune di Avellino riporta alla memoria l’impegno in prima linea del generale nei suoi sette anni in Irpinia.

IL MAXIBLITZ CONTRO LA NCO E LE INDAGINI SULL’ATTENTATO A GAGLIARDI

L’impegno nella difesa di una comunità ferita dal terremoto del 1980 e preda dell’assalto ai miliardi della ricostruzione da parte della Nco, la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, che avrebbe usato proprio il post sisma per trasformarsi in camorra imprenditrice. In trincea in quegli anni c’era stato proprio il giovane ufficiale dell’Arma, che sarebbe arrivato a diventare generale di Corpo d’Armata. A partire da uno dei colpi più duri inferti alla camorra cutoliana e ai suoi luogotenenti in Irpinia. Il maxiblitz del 1984 che aveva azzerato il clan Graziano. A partire dall’allora capo della famiglia quindicese, il boss sindaco Pasquale Raffaele Graziano. Ma la firma e l’impegno in prima linea del capitano Agovino c’erano stati anche per le indagini sul delitto al Kaktus, sull’evasione dal carcere di Via Dalmazia. Un lavoro scandito da arresti eccellenti e colpi durissimi al potente clan del “professore” di Ottaviano. Si legge nella delibera di conferimento dell’onoreficenza: “ha retto il comando della Compagnia Carabinieri di Avellino, durante la delicatissima fase post-sisma. Durante il suo comando, ha fortemente contrastato le infiltrazioni della nascente NCO (Nuova Camorra Organizzata) capeggiata da Raffaele Cutolo e la criminalità locale, che proprio nel periodo post-sisma ha accresciute capacità organizzative e finanziarie; tra le altre azioni di contrasto alla criminalità, scorrendo la biografia del generale, si evidenzia l’identificazione di appartenenti alle brigate rosse (di origine irpina) e l’arresto di di latitanti che si nascondevano proprio nella zona di giurisdizione della compagnia del Comando dei Carabinieri di Avellino; sempre dalla biografia del generale si evince che ha condotto brillanti operazioni che hanno avuto il plauso non solo della collettività irpina di quegli anni, ma anche delle autorità politiche e militari, che hanno consentito di eseguire gli arresti sia degli esecutori materiali che mandanti dell’attentato al procuratore della Repubblica di Avellino dott. Antonio Gagliardi”.

LA CARRIERA

Il generale Agovino si è formato presso la prestigiosa Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, proseguendo poi gli studi all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Per sintetizzare una carriera che lo ha portato a ricoprire i più prestigiosi incarichi nell’Arma e nella sicurezza nazionale il miglior documento e testimonianza e’ quello relativo alla concessione della croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri, nel 2021. Si legge nel provvedimento: “è stata concessa la croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri al Generale diCorpo d’armata Angelo Agovino, nato il 10 febbraio 1957 a Salerno,con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di preclare qualitàumane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sproneper il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre quarantotto anni di prestigiosa carriera militare, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo,tra i quali spiccano quelli di Comandante della Legione Lazio e della Scuola ufficiali dell’Arma, nonché quello di Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari. Da ultimo è stato chiamato ad assolvere altre delicatissime funzioni al servizio dello Stato. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell’ istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze armate e della Nazione. Territorio nazionale ed estero, 10 febbraio 1973 – 24 luglio 2021”. Aerre