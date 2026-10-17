Avellino, cocaina e hashish in casa: arrestato un ventitreenne

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 23enne avellinese per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile di Avellino, nell’ambito di specifici servizi antidroga coordinati dalla locale Procura della Repubblica, predisposti con l’ausilio di una unità cinofila della Questura di Napoli, effettuava, in un quartiere cittadino periferico, un controllo ad un giovane pregiudicato avellinese di 23 anni, rinvenendo all’interno del suo portafoglio due bustine termosaldate contenenti rispettivamente 0,7 gr. e 1,3 gr. di cocaina e due pezzetti di hashish avvolti singolarmente in carta da forno, rispettivamente del peso di 2,1 e 1,9 gr.. La successiva perquisizione presso l’abitazione del 23enne consentiva agli agenti di rinvenire una busta di cellophane contenente 37,7 gr. di cocaina, occultata all’interno della fodera di un giubbino, due pezzi di hashish, rispettivamente del peso di 44,7 gr. e 23,6 gr., celati all’interno di un giaccone, nonché la somma contante di 870 euro in banconote di vario taglio. Il tutto veniva debitamente sottoposto a sequestro. L’uomo veniva pertanto tratto in arresto e, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di questo capoluogo, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.