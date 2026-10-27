Avellino città universitaria: più corsi e migliaia di studenti in città

Avellino città universitaria. Il sindaco Nello Pizza annuncia l’imminente firma di una convenzione con l’Università di Salerno (Unisa), che segnerà la consegna all’ateneo della nuova struttura riqualificata di Borgo Ferrovia, nell’area dell’ex Macello comunale. L’obiettivo è chiaro: attrarre nuovi corsi di laurea, aumentare il numero degli iscritti e creare un vero e proprio polo studentesco capace di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico della città.

«Siamo ormai sul punto di chiudere finalmente questo accordo per consegnare all’Università di Salerno la struttura dell’ex Macello a Borgo Ferrovia», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la riqualificazione dell’immobile non possa essere limitata alle attuali esigenze. «Sarebbe stato davvero molto limitante utilizzare quella struttura solo per i corsi che attualmente si tengono qui in Comune. Sarà un progetto molto più ampio, che verrà illustrato insieme al rettore, ma crediamo che porterà la presenza di qualche migliaio di studenti nell’arco degli anni». Avellino, tuttavia, sta attirando l’attenzione di altri prestigiosi atenei, confermandosi un territorio fertile per la formazione superiore. «Avellino si candida a essere una città universitaria», ha proseguito Pizza. «Abbiamo ricevuto attenzioni non solo dall’Università di Salerno, ma anche dall’Università di Napoli Federico II e da altre realtà. Evidentemente hanno capito che in questa città c’è la possibilità di costruire un rapporto solido e consentire agli atenei di sviluppare i propri progetti anche sul nostro territorio. Abbiamo anche qualche altro progetto sul quale stiamo lavorando e credo che ci saranno interessanti novità, che però comunicheremo più in là perché adesso sono ancora in embrione», ha concluso Pizza.