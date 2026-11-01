Avellino, a casa dell’anziana che voleva truffare trova la Polizia: arrestato un diciannovenne

AVELLINO- Ad aspettarlo a casa della vittima, a cui aveva chiesto di controllare tutto il suo oro c’erano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino. Cosi per un diciannovenne originario dell’hinterland partenopeo e’ scattato l’arresto nell’ambito di un’attività di contrasto alle truffe ai danni di anziani.

L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile che, allertati dal figlio della anziana signora, hanno prontamente raggiunto la residenza della donna e bloccato il malfattore.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, fingendosi un Ufficiale dei Carabinieri, si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziana con l’obiettivo di verificare per poi impossessarsi di tutti i suoi oggetti in oro. Per indurre la donna a consegnare i valori in suo possesso gli veniva prospettato un probabile coinvolgimento del marito in una rapina perpetrata nei giorni scorsi. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale Antimo Graziano di Bellizzi Irpino. L’attività rientra in un’azione di contrasto coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino finalizzata a prevenire e a contrastare i reati predatori, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane e delle fasce più vulnerabili della popolazione e che negli ultimi tempi ha portato alla identificazione e all’arresto, sia in flagranza che in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, di numerosi truffatori.

La contestazione è allo stato provvisoria e la colpevolezza dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. La Questura invita a segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni potenziale situazione di pericolo e a diffidare da persone che, o direttamente o telefonicamente, spacciandosi per poliziotti, carabinieri o finanzieri, chiedano soldi o gioielli per risolvere problemi giudiziari in cui sarebbe incorso un figlio, nipote o parente.