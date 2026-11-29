L’Halley Campania Avellino Basket chiude il mese di novembre espugnando il Taliercio 71-88 e conquistando l’undicesima vittoria di questo campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di coach Gennaro Di Carlo cambia la partita nei secondi venti minuti. Ad inizio del terzo periodo con Francis, autore di 25 punti e poi alla fine con Palumbo protagonista, l’Halley porta la gara su i suoi binari e non la mollerà più. Avellino ha saputo giocare da grande e nel momento decisivo ha piazzato l’allungo. I biancoverdi hanno vinto anche la lotta a rimbalzo 31-46, di cui dieci di Palumbo, che chiude il match con la seconda doppia doppia stagionale avendo realizzato anche 14 punti.

Di Carlo: “La vittoria di stasera rappresenta tanto, Mestre nelle ultime uscite aveva ottenuto vittorie importanti. Era una trasferta insidiosa e c’è stata grande pazienza da parte dei ragazzi. Questo successo ci permette di allungare il passo”.

PRIMO QUARTO

I padroni di casa si affidano inizialmente alle iniziative di Varence, mentre l’Halley gioca con pazienza, di squadra e trova il primo vantaggio della gara con una tripla di Mollura per il 5-8 biancoverde. La squadra di coach Di Carlo macina gioca, arriva anche il +5 (9-14) con il canestro di Dell’Agnello, ma è la squadra di casa nonostante l’assenza del pivot Galmarini è presente a rimbalzo e con un tripla di Curry torna sul – 1 (13-14). Mestre è in partita, passa a condurre 20-18, ma Avellino chiude avanti il quarto 20-22.

SECONDO QUARTO

Mestre è tenace e continua a lottare senza timore a rimbalzo nonostante l’assenza di Galmarini. Dall’altra parte del campo i padroni di casa devono provare a contenere Francis, che assieme a Serpilli con un parziale di 9-2 spinge gli irpini sul +9 (22-31) con il tecnico mestrino costretto al time-out. Il rientro in campo dei padroni di casa è perentorio: 5-0 di break e punteggio fissato sul 29-33 con Di Carlo ora a volere la sospensione. Tornata in campo l’Halley riprende a giocare sui vantaggi leggendo i missmatch, premiando Dell’Agnello bravo nel punire i cambi difensivi avversari. Gli irpini ritornano avanti di 8 (29-37), ma la partita resta in equilibrio, con i biancoverdi che mancano sempre un allungo commettendo qualche palla persa di troppo. Mestre ne approfitta e torna sul -2 (37-39),ci pensa poi Francis a trovare il guizzo per il 37-41 di fine primo tempo.

TERZO QUARTO

La ripresa non è brillante, tanta confusione con chi insegue ad approfittarne per il 43-40. E’ il solito Francis a tentare di dare la sveglia ai suoi, l’americano sigla la tripla del 40-48, poi successivamente il +10 (43-53). Lo statunitese è connesso in partita, ma lo è anche Mestre. I padroni di casa trovano in Calbini l’uomo dalle giocate importanti: prima un tiro da tre, poi un assist per il (48-53). Nel finale di quarto gli avellinesi hanno un’altra folata positiva chiudendo il terzo periodo 53-65.

QUARTO QUARTO

Palumbo riapre il quarto come aveva chiuso il precedente, con una tripla per il massimo vantaggio Halley 53-69. Avellino è in completo controllo, Varence tiene accese le speranze dei mestrini, ma è Serpilli ad affondare il colpo del +18 (57-75). Il team di coach Di Carlo riuscirà a gestire il quarto periodo fissando il punteggio finale sul 71-88.

Gemini Mestre – Halley Campania Avellino Basket 71-88 (20-22, 17-19, 16-24, 18-23)

Gemini Mestre: Keshawn Curry 14 (2/5, 2/7), Lorenzo Calbini 13 (2/7, 3/7), Hasan Varence 13 (5/7, 1/4), Mauro Zacchigna 9 (1/1, 2/5), Riccardo Salvioni 8 (3/5, 0/0), Simone Valsecchi 6 (1/4, 1/5), Costantino Bechi 3 (0/4, 1/2), Francesco Segato 3 (0/0, 1/1), Matteo Gherardini 2 (0/2, 0/1), Armando Kazadi 0 (0/0, 0/0), Allesandro Dalla bernardina 0 (0/0, 0/0), Cristian Favalessa 0 (0/0, 0/0)

Coach: Ferrari

Tiri liberi: 10 / 19 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Riccardo Salvioni 11) – Assist: 15 (Costantino Bechi 6)

Halley Campania Avellino Basket: Blake Francis 25 (6/7, 3/7), Mattia Palumbo 14 (2/2, 3/6), Giacomo Dell’Agnello 14 (6/7, 0/0), Tariq Owens 12 (1/1, 2/2), Michele Serpilli 10 (3/7, 1/3), Marco Mollura 5 (1/3, 1/5), Luca Campogrande 4 (2/2, 0/1), Andrea Zerini 2 (0/1, 0/1), Emidio Zuccardi 2 (0/1, 0/1), Gianluca Della rosa 0 (0/0, 0/4)

Coach: Di Caro

Tiri liberi: 16 / 18 – Rimbalzi: 43 10 + 33 (Mattia Palumbo 10) – Assist: 19 (Blake Francis 5)