Avellino Basket, Palumbo si presenta: “L’alchimia c’è, pronti a fare cose importanti”

Nel pomeriggio di oggi, nel corso della conferenza stampa ufficiale, l’Halley Campania Avellino Basket ha presentato Mattia Palumbo. Il play romano, classe 2000 e tra i volti nuovi del roster biancoverde, si è detto pronto ed entusiasta per questa nuova avventura con la maglia dell’Avellino Basket.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal Mattia Palumbo.

“Da anni disputo questo campionato. Ad Avellino porto la mia esperienza passata e metterò a disposizione del gruppo le mie skills, in un torneo come al solito equilibrato”. Dopo le prime settimane di preparazione ed il primo test amichevole disputato, il cestista laziale si esprime così sull’attuale gruppo: “Ovviamente è molto presto, siamo in fase conoscitiva ma c’è buona alchimia e questo certamente aiuterà in futuro. Mi auguro di poter essere un uomo importante della stagione, in questo momento sto cerca di assimilare le richieste del coach, per portare le sue idee”.

Alla sua seconda esperienza in Campania, Palumbo ha avuto modo di iniziare a conoscere l’ambiente avellinese. “Prima di venire me ne hanno sempre parlato bene, ho avuto modo di relazionarmi con Mussini, che mi ha raccontato dell’ambiente e della società. Il club in estate si è subito interessato a me, lo aveva fatto anche in passato, ma questa volta l’interesse si è concretizzato avendo anche le stesse ambizioni”.

Sulla squadra e le ambizioni dell’Halley Campania, Palumbo così si esprime. “Siamo consapevoli di quello che possiamo fare, conosciamo il nostro valore. La vera sfida è trovare subito la chimica all’interno di un campionato di Serie A2 lungo e complicato”.

Infine c’è un invito ai tifosi, parte importante del contesto avellinese: “Come squadra dovremo trasmettere attraverso il nostro gioco quel qualcosa in più che spinga le persone a venire al PalaDelMauro. Da avversario ho respirato l’atmosfera di questo palazzetto e ho sempre percepito un grandissimo trasporto, lo stesso che mi aspetto di vivere da protagonista in questa stagione”.