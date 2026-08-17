Avellino Basket, Mollura: “Il clima è positivo, possiamo fare bene”

Marco Mollura, ala siciliana in forza all’Halley Campania Avellino Basket, è stato presentato questo pomeriggio al PalaDelMauro, dove ha risposto alle domande dei giornalisti. “E’ un piacere per me essere ad Avellino – ha dichiarato Mollura – la scelta è stata semplice, perchè Avellino è una società ambiziosa, che ha manifestato interesse nei miei confronti. Con coach Gennaro Di Carlo ho parlato e mi ha subito mostrato l’intezione di volermi, mi è sembrato sin da subito deciso”.

L’ala siciliana in Irpinia ha ritrovato Lucas Fresno, suo ex compagno a Scafati. “Mi ha consigliato di venire ad Avellino e sinceramente mi ha dato una spinta ad accettare”. Il cestista commenta anche questo inzio di avventura con la casacca biancoverde: “Abbiamo cominciato da poco, ma per adesso è tutto super, mi sembra l’avvio sia quello giusto e noto grande affiatamento con i compagni e l’ambiente”.

Al primo allenamento al PalaDelMauro la squadra è stata salutata dal pubblico, numeroso per altro, nonostantei giorni festivi del Ferragosto. “Non mi aspettavo ci fosse tutta questa gente, voglio ringraziarli e gli chiedo di essere sempre vicini a questa squadra, saranno una componente molto importante e dovranno aiutarci soprattutto nelle difficoltà”.

Da vincitore del campionato con la maglia di Trapani prima e Scafati poi, l’ala di Erice si esprime così sul prossimo torneo: “Il campionato è molto agguerrito sono tante squadre preparate, pronte a fare la differenza. I turni infrasettimanali rappresentano una variabile e tutto può cambiare nel corso dell’anno. È una stagione importante, dovremo restare uniti anche nelle difficoltà”.

Sulla presenza nello staff tecnico di Achille Polonara, Mollura afferma: “La carriera che ha avuto parla per lui, è un punto fermo, un’enciclopedia di basket. Persona super, che ho avuto modo di conoscere già in passato grazie a Bruno Mascolo”.