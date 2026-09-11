Avellino Basket, due appuntamenti al PalaDelMauro: match di preseason e presentazione ufficiale con BigMama ad ingresso gratuito

Si accendono i riflettori del PalaDelMauro con due appuntamenti che vedranno come protagonista l’Halley Campania Avellino Basket: il primo, previsto per domani sera, sarà animato dal match contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia; il secondo, in programma mercoledì 16 settembre, sarà il via ufficiale alla nuova stagione, con la presentazione del roster 2026/2027.

Per l’Halley, la sfida di domani costituisce un test dall’alto valore indicativo: i pugliesi guidati da coach Stefano Rajola saranno infatti avversari diretti della squadra di coach Gennaro Di Carlo nel prossimo campionato di Serie A2 OldWildWest. Tra le fila degli avversari spicca Riccardo Chinellato, che due anni fa ha vinto il campionato di Serie B Nazionale con i biancoverdi. Oltre l’ex avellinese gli spot dei giocatori statunitensi sono occupati da Jazz Johnson e Dustin Hogue veterani ormai del campionato italiano. Dopo il test della scorsa settimana contro Scafati e Napoli Est, l’Halley si mette alla prova contro un team di pari categoria. L’incontro sarà anche il primo vero abbraccio stagionale tra la squadra e la propria tifoseria: l’ingresso è gratuito, un’occasione perfetta per vivere dal vivo un gustoso antipasto del prossimo torneo di A2. Sarà poi nella serata di mercoledì 16 settembre, alle ore 18.30, al PalaDelMauro, l’evento ufficiale di presentazione al pubblico della nuova stagione agonistica. Nel corso dell’appuntamento verrà svelata la nuova maglia ufficiale e ci sarà la presentazione del roster 2026/27. Un evento pensato per raccontare l’identità della squadra e il legame con la città.

Non mancheranno le sorprese, la prima sarà BigMama, protagonista del panorama musicale italiano e voce riconoscibile del territorio irpino. La sua presenza accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento, diventando uno dei volti della serata. Una partecipazione speciale pensata per portare sul parquet energia, personalità e che dimostra, ancora una volta il grande attaccamento della cantante al territorio irpino.

Tra gli appuntamenti più attesi anche la performance di Arovetto Lombardi, campione italiano di Teqball, che porterà sul parquet del Del Mauro una speciale esibizione dedicata a questa disciplina, in un incontro tra sport, tecnica e spettacolo. A completare lo spettacolo, le coreografie delle ballerine della Scuola “Compagnia della Danza” della direttrice artistica Melania Areopagita.

La presentazione terminerà alle ore 20.00, per dare spazio alle 20.30 all’ultimo match interno di preseason contro PSA Napoli Est. I tifosi potranno assistere al DelMauro alle grandi gesta dei campioni dell’Avellino Basket, in una tappa di avvicinamento alla nuova stagione.