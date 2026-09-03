Avellino Basket: con questo mercato la promozione in A1 è un sogno possibile

L’estate dell’Avellino Basket è entrata nel vivo con la ripresa della preparazione in vista della stagione 2026/27. Il ritorno al lavoro segna l’avvio di una nuova annata per il basket irpino, che riparte con un gruppo profondamente rinnovato e con la conferma in panchina di coach Gennaro Di Carlo. Per l’Halley Campania Avellino, di scena in Serie A2, l’inizio della preparazione non è soltanto una questione atletica: è il momento in cui una squadra costruita quasi da zero comincia a cercare la propria identità, sotto gli occhi di una piazza ambiziosa che al PalaDelMauro sogna in grande. Avellino, del resto, è una città di grande tradizione cestistica, abituata a palcoscenici importanti e desiderosa di tornare a recitare un ruolo da protagonista.

Un roster nuovo attorno all’esperienza di Zerini

La costruzione del roster racconta bene le intenzioni della società. Attorno alla conferma del veterano Andrea Zerini, chiamato a fare da chioccia al gruppo con la sua esperienza, il club ha allestito una rosa quasi interamente nuova. In cabina di regia sono arrivati Blake Francis e Gianluca Della Rosa, prelevato dalla Fortitudo Bologna, mentre il reparto delle guardie si arricchisce di Mattia Palumbo, dalla Real Sebastiani Rieti, oltre a Federico Mussini e Lucas Fresno. Sulle ali spiccano Marco Mollura, arrivato da Scafati, e Luca Campogrande, da Cividale, con Giacomo Dell’Agnello e Michele Serpilli, quest’ultimo da Verona, a completare il reparto lunghi insieme al centro Tariq Owens. È un organico che unisce qualità individuale, esperienza e una discreta profondità: il lavoro dello staff tecnico guidato da Di Carlo servirà proprio a fondere in tempi rapidi elementi con caratteristiche diverse, cercando equilibrio tra i giocatori inseriti nel progetto e i tanti volti nuovi.

Ambizioni tra proclami misurati e aspettative esterne

Dalla composizione della squadra alle ambizioni il passo è breve, ma va fatto con equilibrio. La società, per ora, ha scelto una comunicazione misurata, fatta di lavoro e di entusiasmo più che di proclami. Le quote possono rappresentare un ulteriore elemento per leggere le aspettative che accompagnano la nuova stagione: chi vuole approfondire questo aspetto può consultare portali come https://www.betscanner.it/, che mettono a confronto le proposte dei diversi operatori. Le aspettative esterne, però, corrono più veloci: osservando il valore del roster e il livello della categoria, molti addetti ai lavori collocano Avellino tra le formazioni attese nella parte nobile della classifica, con la promozione che diventa un sogno legittimo. La domanda vera è se gli obiettivi, dichiarati o impliciti, siano coerenti con il reale potenziale del gruppo: perché ciò accada serviranno chimica tra i reparti, continuità di rendimento e la capacità di reggere l’urto delle avversarie più attrezzate lungo un campionato insidioso. In una categoria competitiva come la Serie A2, del resto, i valori della vigilia raccontano solo una parte della storia, e sarà il rendimento sul campo a definire le reali gerarchie. Molto dipenderà dalla rapidità con cui i nuovi arrivati sapranno ambientarsi e dall’apporto delle guardie, chiamate a garantire peso offensivo, mentre sotto canestro la presenza fisica di Owens e la leadership di Zerini offriranno riferimenti importanti nei momenti di difficoltà.

Il calendario e i primi verdetti del campo

Il calendario della Serie A2 2026-2027 propone subito un avvio significativo per l’Halley Campania Avellino Basket, che debutterà il 27 settembre 2026 al PalaDelMauro contro l’ELAchem Vigevano 1955. La prima trasferta arriverà già il 4 ottobre sul campo della Dole Basket Rimini, mentre l’11 ottobre Avellino tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare l’Unieuro Forlì. Il calendario alzerà ulteriormente il livello nelle settimane successive: il 18 ottobre gli irpini saranno ospiti dell’UEB Gesteco Cividale, il 21 riceveranno La T Tecnica Gema Montecatini e il 25 ottobre saranno impegnati sul parquet della Valtur Brindisi. Il primo mese abbondante di campionato si chiuderà con un altro appuntamento di rilievo, la sfida interna del 1° novembre contro la Victoria Libertas Pesaro. Sarà dunque una partenza tutt’altro che interlocutoria per il progetto tecnico di Di Carlo, chiamato a trovare rapidamente continuità e identità in un torneo molto lungo. Anche il fattore PalaDelMauro potrà assumere un peso importante: oltre a Vigevano, Forlì, Montecatini e Pesaro, nella prima parte della stagione arriveranno ad Avellino anche Wegreenit Urania Milano l’11 novembre, Crifo Wines Ruvo di Puglia il 22 novembre e Flats Service Fortitudo Bologna il 6 dicembre, appuntamenti che potranno fornire indicazioni più concrete sulle ambizioni della squadra irpina.

Un sogno da costruire sul campo

La costruzione del roster e gli obiettivi della vigilia possono indicare una direzione, ma nel basket, come in ogni sport, sarà il campo a emettere i verdetti definitivi. Il reale potenziale dell’Avellino Basket emergerà soltanto attraverso i risultati e la capacità di affrontare con continuità un campionato che promette equilibrio e insidie. Serviranno tempo, equilibrio e la giusta dose di pazienza, ma le basi per una stagione ambiziosa sembrano esserci tutte.