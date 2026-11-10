Avellino, assalto alle colonnine elettriche: tranciati I cavi a Via Volpe e Via Tagliamento

AVELLINO- Una mattinata con tanto di brutta sorpresa per i proprietari delle auto elettriche nella città capoluogo. Almeno per quelli che ricaricano in Via Tagliamento (nei pressi del Campo Coni) e nel parcheggio di Via Volpe. Nella notte infatti c’è stato un vero e proprio assalto alle colonnine per la ricarica della auto elettriche ad Avellino. Tranciati i cavi delle due colonnine per la ricarica e utenti rimasti senza possibilità di rifornirsi. Molto probabile che si tratti di ladri interessati alla presenza di rame all’interno dei cavi o anche, meno probabile, un’azione di vandalismo. Aerre