Avellino, arrestato pregiudicato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti al fine di spaccio

Nell’ambito delle peculiari attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, tese a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un pregiudicato avellinese di 26 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.

Nello specifico, il giovane, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di nr. 7 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 9,70, e nr. 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di grammi 22,00 nonchè di 15,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La successiva perquisizione presso l’abitazione del 26enne ha consentito ai poliziotti di rinvenire due bilancini di precisione, un coltello intriso di hashish, materiale per il confezionamento e 110,00 euro in banconote di piccolo taglio. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Su disposizione del P.M. di turno l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e le misure cautelari sono state disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario delle misure stesse è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino all’esito del giudizio definitivo.