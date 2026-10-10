Recuperata l’ara gialloblù “Ariel”: fuggita e appollaiata su un albero in via Scandone

Lieta conclusione per la fuga dell’ara gialloblù “Ariel” ad Avellino. Il colorato pappagallo, fuggito dalla propria abitazione, si era rifugiato in cima a un albero nei pressi della rotatoria di via Scandone, creando non poco scompiglio a Tuoro Cappuccini.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e i Vigili del Fuoco, che hanno dispiegato un’autoscala nel tentativo di raggiungere il volatile. Per facilitare il recupero, i proprietari hanno escogitato una strategia ingegnosa: hanno portato sul posto il trespolo di Ariel, sperando di attirarla e convincerla a scendere. L’insolita scena ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi e passanti, che hanno assistito con il fiato sospeso alle operazioni di salvataggio. Fortunatamente, l’attesa è stata premiata: Ariel è stata recuperata incolume e ha potuto fare ritorno a casa.