Un Capodanno diverso, da vivere in centro città e nel pomeriggio, sulle note di Jimmy Sax, e un evento internazionale con cento musicisti pronti a invadere il cuore di Avellino il 23 dicembre. Sono le prime due grandi anticipazioni del cartellone natalizio del Comune, presentate dall’assessore alla Cultura Luca Cipriano, che annuncia un mese di appuntamenti, musica, luminarie e iniziative diffuse in città.

Il programma prenderà il via sabato 5 dicembre e accompagnerà Avellino fino all’Epifania. Tra le novità, l’ampliamento dei mercatini di Natale, che oltre a Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà interesseranno, dal 19 dicembre, anche un tratto di Viale Italia. Previsto inoltre un progetto di illuminazione più esteso, con un maggior numero di strade coinvolte nelle luminarie.

Ma sono soprattutto i due appuntamenti musicali internazionali a caratterizzare le anticipazioni dell’assessore.

Il 31 dicembre Avellino saluterà il nuovo anno con Jimmy Sax, artista francese e sassofonista conosciuto a livello internazionale, protagonista di un evento pensato per il pomeriggio, nella fascia dell’aperitivo. Una formula diversa rispetto al tradizionale concertone serale di Capodanno, con l’obiettivo di trasformare il centro cittadino in un luogo di festa e aggregazione già dalle ore pomeridiane.

Cipriano ha spiegato che l’arrivo dell’artista è stato costruito attraverso un lavoro durato quasi due mesi, riuscendo a inserirlo nel calendario dopo una tournée internazionale che ha toccato diverse città europee. Jimmy Sax sarà per la prima volta ad Avellino.

L’altro appuntamento è fissato per il 23 dicembre, quando in centro arriverà Rockin’1000, il progetto che riunisce musicisti in una grande formazione collettiva. Per l’occasione, in città si esibiranno circa cento musicisti, in un evento pre-natalizio costruito appositamente per Avellino. Un format conosciuto in tutto il mondo, nato a Cesena e diventato celebre anche per le grandi esibizioni collettive, tra cui quella con Jovanotti all’apertura del Festival di Sanremo 2025.

Il Natale avrà spazio anche nelle chiese cittadine, che ospiteranno concerti realizzati in collaborazione con il Conservatorio Cimarosa, artisti locali e musicisti nazionali e internazionali. L’obiettivo, ha sottolineato Cipriano, è valorizzare non soltanto la musica, ma anche il patrimonio architettonico e storico della città, costruendo un calendario diffuso di iniziative.

La programmazione coinvolgerà inoltre associazioni, commercianti e attività del centro, con ulteriori appuntamenti dedicati ai bambini, all’animazione e alla riscoperta di altri luoghi cittadini. Il cartellone, ancora in fase di definizione, sarà presentato progressivamente nelle prossime settimane.

Nel corso dell’intervento, l’assessore ha affrontato anche il futuro di due spazi culturali cittadini, l’Eliseo e la Dogana. Dopo aver ricevuto la lettera delle associazioni cinematografiche che chiedono un confronto sul progetto della Casa del Cinema, Cipriano ha assicurato la disponibilità a convocare un incontro nei prossimi giorni, ribadendo che il futuro dell’Eliseo dovrà essere costruito insieme a chi da anni opera nel settore cinematografico ad Avellino.

Sul futuro della Dogana, invece, l’assessore ha confermato che la struttura resterà sotto la gestione comunale, escludendo l’affidamento ai privati. Tra le ipotesi in campo, un collegamento con il Teatro Gesualdo per le attività teatrali e di spettacolo e una progettualità dedicata all’arte contemporanea e alle mostre. Previsto inoltre un primo evento all’interno della Dogana durante il periodo natalizio, mentre prosegue il lavoro con la Soprintendenza sul restauro delle statue.

Un Natale, dunque, ancora in costruzione, che l’amministrazione definisce «luminoso» e che punta a riportare Avellino al centro di un calendario culturale e di spettacolo capace di attrarre pubblico anche da fuori provincia.