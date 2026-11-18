Ancora un incidente lungo la Sp165, la cosiddetta “strada saponetta”, che collega Contrada Amoretta, ad Avellino, alla Sp164 in località Picarelli. Anche questa volta, come spesso accade in occasione delle precipitazioni, l’asfalto reso particolarmente scivoloso ha creato condizioni di pericolo per gli automobilisti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte più autovetture. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente un senso di marcia, regolando il traffico a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e il carro attrezzi, impegnato nel recupero dei veicoli incidentati.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della Sp165, da tempo segnalata dagli automobilisti per la particolare pericolosità del fondo stradale soprattutto quando piove.