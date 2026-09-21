Avellino, al via i lavori delle sette commissioni consiliari

Sotto il coordinamento del presidente del Consiglio comunale, Nicola Giordano, si sono insediate questa mattina le sette commissioni consiliari permanenti del Comune di Avellino. Un passaggio formale ma cruciale che dà il via all’attività tematica degli organi di controllo e proposta, chiamati ad affiancare l’amministrazione comunale nelle principali materie di competenza, dagli affari generali all’urbanistica, dal bilancio alle politiche sociali.

Particolare attenzione ha destato la composizione della seconda commissione, competente in materia di regolamento, stato di avanzamento del programma e trasparenza. Ribattezzata “Commissione Rosa”, è l’unica composta esclusivamente da donne: alla presidenza siede Laura Nargi, con Barbara Gaita come vicepresidente, affiancate dalle consigliere Nicole Mazzeo, Erika Stanco e Monica Spiezia.

Di grande rilevanza strategica è anche la terza commissione, che si occuperà di programmazione, bilancio, finanza, tributi e patrimonio. Il timone di questo gruppo è stato affidato a Mario Spiniello, con Agostino De Rosa alla vicepresidenza.

Per le restanti commissioni, il Consiglio ha delineato i seguenti vertici, distribuendo le responsabilità tra i vari gruppi politici:

Prima commissione (Affari generali, personale, decentramento e contenzioso): presidente Michele Lombardi, vicepresidente Gerarda Russo.

Quarta commissione (Lavori pubblici, periferie, igiene, sanità, ambiente ed ecologia): presidente Francesco Iandolo, vicepresidente Monica Spiezia.

Quinta commissione (Urbanistica, governo del territorio e pianificazione strategica): presidente Marietta Giordano, vicepresidente Diego Guerriero.

Sesta commissione (Sviluppo economico, attività produttive e commerciali, mobilità, promozione della città, turismo e cultura): presidente Luca Nacca, vicepresidente Jessica Tomasetta.

Settima commissione (Politiche comunitarie, istruzione, sport, servizi sociali e politiche abitative): presidente Rita Iannaccone, vicepresidente Gerardo Mellillo.