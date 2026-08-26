Avellino aderisce all’appello di EMERGENCY: il Comune dice sì a R1PUD1A e all’obiezione di coscienza alla guerra

AVELLINO- Il Comune di Avellino aderisce all’appello di EMERGENCY nell’ambito della campagna R1PUD1A, l’iniziativa nazionale che richiama il valore dell’articolo 11 della Costituzione: «L’Italia ripudia la guerra». Il capoluogo irpino entra così nella rete delle amministrazioni locali che hanno scelto di sostenere il percorso promosso dall’organizzazione umanitaria, che coinvolge già oltre 650 Comuni italiani. Al centro della nuova fase della campagna c’è il tema dell’obiezione di coscienza alla guerra e del ruolo che le istituzioni locali possono svolgere nel promuovere una cultura di pace..La proposta di EMERGENCY nasce dalla considerazione che la leva obbligatoria in Italia non sia stata formalmente abolita, ma sospesa, e che i Comuni continuino ad aggiornare le liste di leva secondo quanto previsto dal Codice dell’ordinamento militare. In questo contesto, l’organizzazione invita le amministrazioni a rendere possibile un percorso attraverso il quale i cittadini possano dichiarare la propria indisponibilità alla guerra e la volontà di contribuire alla difesa della comunità attraverso forme civili, non armate e nonviolente. L’esperienza indicata come esempio durante l’incontro online è quella del Comune di Capaci, in provincia di Palermo, che ha avviato un percorso rivolto in particolare ai giovani iscritti nelle liste di leva, informandoli della possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza e di trasmettere le dichiarazioni agli uffici competenti. La campagna coinvolge inoltre realtà studentesche e giovanili, riunite nella mobilitazione “Guerra alla guerra, non arruoliamo il futuro”, che punta a favorire una discussione sul diritto all’obiezione di coscienza e sul ruolo delle amministrazioni comunali. Per EMERGENCY, l’adesione dei Comuni non deve necessariamente tradursi in un unico specifico atto amministrativo: ogni amministrazione può individuare autonomamente lo strumento più adatto, dalla dichiarazione del sindaco a un atto di Giunta, da un ordine del giorno del Consiglio comunale fino a iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza.

Avellino è dunque il Comune irpino che ha scelto di raccogliere l’appello, dando una dimensione locale a un’iniziativa che punta a costruire una rete nazionale di amministrazioni impegnate a rendere concreto il principio costituzionale del ripudio della guerra..A promuovere e coordinare l’iniziativa sul territorio è anche Brunella Carraturo, referente del Gruppo EMERGENCY Avellino-Benevento, che ha invitato i Comuni interessati ad aderire al percorso nazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’articolo 11 della Costituzione da semplice principio scritto nella Carta fondamentale a impegno concreto delle istituzioni e delle comunità locali, attraverso informazione, partecipazione e promozione di una cultura di pace.