Avellino abbraccia il professor Lindoro Festa: 100 anni di storia, memoria ed esempio per la città

La città si stringe attorno al suo centenario. Il professor Lindoro Festa ha tagliato lo straordinario traguardo dei 100 anni: un secolo di vita, memoria ed esempio per l’intera comunità, celebrato in un’atmosfera di affetto e commozione insieme alla famiglia e alle istituzioni cittadine. In rappresentanza del Comune di Avellino, alla festa hanno preso parte la vicesindaca Anna D’Aliasi e l’assessora Enza Ambrosone, che hanno voluto portare di persona gli auguri calorosi e l’abbraccio di tutta la comunità al neo centenario.

“Un secolo racchiuso in un sorriso, in uno sguardo, in una storia fatta di persone amate, di gioie, di sacrifici, di momenti difficili e di tanti ricordi”, ha commentato la vicesindaca D’Aliasi al termine della celebrazione. “Festeggiare un centenario significa fermarsi per un momento e rendersi conto di quanto sia prezioso il tempo e di quante vite, quante generazioni e quante storie possano essere racchiuse in una sola persona”. “Oggi non abbiamo festeggiato soltanto 100 anni: abbiamo festeggiato una vita intera, una vita che merita di essere ascoltata, rispettata e custodita”, ha concluso. “Grazie per avermi permesso di condividere un momento così emozionante. Buon centesimo compleanno, con tutto il cuore”.