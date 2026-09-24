Avella, torna “Pane, Ammore e Tarantella”: tre giorni di “Grande Bellezza” tra arte, musica e tradizione

Il cuore storico di Avella torna a vivere di musica, arte, tradizioni e sapori. Dal 25 al 27 settembre 2026 è in programma una nuova edizione di “Pane, Ammore e Tarantella”, la manifestazione che ogni anno porta nel borgo irpino migliaia di visitatori e che quest’anno sceglie come filo conduttore “La Grande Bellezza”.

Tre giorni nei quali il centro storico di Avella diventerà un grande spazio culturale e di spettacolo, con vicoli, piazze e antichi portoni coinvolti in un programma che mette insieme gastronomia, musica popolare, arte, artigianato, spettacoli e attività per bambini.

La manifestazione punta a raccontare la bellezza in tutte le sue forme: quella dell’arte, del lavoro artigiano, della cucina tradizionale, della musica e delle tradizioni popolari, ma anche quella di una comunità che si ritrova e accoglie i visitatori.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la nuova edizione di “Lenzuola d’Arte”, che trasformerà i vicoli di Avella in una galleria a cielo aperto. Gli antichi portoni diventeranno invece luoghi dedicati al gusto, mentre Piazza Irpinia sarà dedicata alla cucina autentica della tradizione.

La grande novità del 2026 sarà “Trame di Carta e di Seta”, spettacolare sfilata di abiti realizzati in Cartapesta Nolana, eccellenza del Made in Italy, che avrà come suggestiva cornice di Piazza San Pietro.

Accanto agli appuntamenti artistici e musicali ci sarà una ricca proposta gastronomica, con stand dedicati alle specialità del territorio e proposte vegane e senza glutine. Sabato 26 e domenica 27 settembre sarà inoltre possibile partecipare alla manifestazione anche a pranzo.

La tre giorni entrerà nel vivo già venerdì 25 settembre, giornata inaugurale della manifestazione. Il programma si distribuirà nelle principali piazze del centro storico, creando un percorso di musica e spettacoli che accompagnerà il pubblico per tutta la serata.

In Piazza Municipio sarà protagonista la Paranza R’O Lione, mentre in Piazza Convento spazio a Il Canto del Sud, per un appuntamento dedicato alla musica e alla tradizione popolare. In Piazza San Pietro, invece, la serata sarà caratterizzata dalla spettacolare sfilata di abiti in cartapesta, uno degli appuntamenti più originali dell’edizione 2026, alla quale farà seguito un DJ Set.

La giornata di sabato 26 settembre rappresenterà uno dei momenti centrali di “Pane, Ammore e Tarantella – La Grande Bellezza”, con un programma particolarmente ricco e una proposta musicale capace di attraversare generi e linguaggi diversi.

In Piazza Municipio sarà di scena Skenè. In Piazza Convento, alle ore 15, arriverà uno dei nomi più attesi della manifestazione: Eugenio Bennato, protagonista di un concerto pomeridiano dedicato alla musica d’autore e alla tradizione popolare. La stessa piazza tornerà ad animarsi in serata, alle ore 22, con Vincenzo Romano. Al termine del concerto, la musica proseguirà con un DJ Set.

Anche Piazza San Pietro sarà protagonista della serata del sabato, con l’appuntamento musicale affidato a Nes e, a seguire, a Luca Tozzi.

Il programma proseguirà poi domenica 27 settembre, giornata conclusiva della manifestazione.

In Piazza Municipio sarà protagonista il Movimento Popolare Sannita, mentre in Piazza Convento, alle ore 18, arriverà La Ciurma di Cristina D’Avena, spettacolo dedicato al mondo delle sigle e delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Alle ore 21, sempre in Piazza Convento, spazio alla Musica Popolare, per una serata che riporterà al centro le sonorità e le tradizioni del territorio.

In Piazza San Pietro, invece, sarà protagonista Spark Shots, che accompagnerà il pubblico verso la conclusione della tre giorni.

A fare da filo conduttore musicale lungo le strade del centro storico, durante tutte e tre le giornate, sarà inoltre La Paranzella di Marcello, che con la sua presenza itinerante porterà musica, animazione e tradizione direttamente tra i vicoli e le piazze di Avella.

“La Grande Bellezza” non sarà soltanto il titolo dell’edizione 2026, ma il tema attraverso cui l’organizzazione ha scelto di costruire l’intero percorso della manifestazione.

Pittura, scultura, artigianato e spettacolo dialogheranno con la gastronomia e con la musica popolare, creando un percorso diffuso nel centro storico. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli, con giochi, laboratori e attività per bambini, mentre la presenza di proposte gastronomiche diversificate consentirà alla manifestazione di rivolgersi a un pubblico ampio.

«Abbiamo voluto costruire un’edizione nella quale l’arte non fosse semplicemente qualcosa da guardare, ma qualcosa da vivere – spiega Roberto D’Agnese, direttore artistico di Pane, Ammore e Tarantella –. “La Grande Bellezza” nasce proprio da questa idea: mettere insieme mondi apparentemente diversi e farli dialogare all’interno delle strade e delle piazze di Avella. La musica, la gastronomia, l’artigianato, la pittura, la scultura e la tradizione popolare diventano parti di un’unica grande narrazione. E al centro resta sempre lo spirito di Pane, Ammore e Tarantella: una festa popolare, partecipata, capace di far sentire protagonista chi arriva ad Avella. Quest’anno, inoltre, ci sarà una canzone dedicata alla manifestazione: vogliamo che il pubblico la impari, la canti e la faccia diventare parte della festa».

Per la Pro Loco di Avella, l’appuntamento rappresenta un momento importante di promozione e valorizzazione del territorio.

«Pane, Ammore e Tarantella è ormai un appuntamento che racconta Avella attraverso la sua identità – sottolinea Mariangela Sorice, presidente della Pro Loco di Avella –. Quest’anno abbiamo scelto di valorizzare ancora di più il rapporto tra tradizione e contemporaneità, portando l’arte nelle strade e nelle piazze e creando occasioni di incontro per residenti e visitatori. La nostra città ha un patrimonio straordinario e questa manifestazione vuole essere un modo per farlo conoscere e vivere. Ci sarà spazio per la musica, per la gastronomia, per le famiglie, per i bambini e per gli artisti, con l’obiettivo di costruire una festa che sia davvero di tutti».

Dalla musica popolare ai grandi concerti, dalla cucina della tradizione alle proposte per chi segue un’alimentazione vegana o senza glutine, dalle installazioni artistiche alla sfilata di Cartapesta Nolana: “Pane, Ammore e Tarantella – La Grande Bellezza” si prepara così a trasformare Avella in un grande palcoscenico diffuso.