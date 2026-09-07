Avella, resistenza a Pubblico Ufficiale durante la festa patronale : i Carabinieri denunciano un 28enne

AVELLA- Incessante l’opera di prevenzione e repressione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Avella hanno deferito in stato di libertà un cittadino marocchino, ritenuto responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”.L’uomo, nella scorsa serata, probabilmente sotto l’influenza dell’alcool, nel corso dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie e di San Sebastiano Martire, ha iniziato a infastidire i numerosi cittadini presenti nella Piazza Municipio opponendosi al controllo dei Carabinieri, che erano rapidamente intervenuti. Dopo un fermo di identificazione, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalato alle competenti autorità amministrative, per accertare la sua regolare presenza sul territorio nazionale.