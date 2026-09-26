Avella, De Magistris: bisogna cacciare la classe dirigente che ha tradito il Sud

AVELLA- “Cacciare quella classe dirigente meridionale, che ha tradito. Perché se noi abbiamo avuto predazioni di fondi pubblici, se abbiamo avuto saccheggi dei nostri territori, se tutto questo è accaduto e il nostro Sud è stato saccheggiato e i nostri figli non sono andati via per scelta, ma per necessità, non è solo perché ci sono stati poteri romani traditori di grandi interessi del Nord, ma anche di accordi truffaldini, corruttivi e mafiosi tra un pezzo di classe dirigente che si è svenduto il nostro territorio”. E’ un appello forte ai cittadini del Sud quello che Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli ed eurodeputato, ha voluto lanciare dalla Sala Alvarez del Comune di Avella, dove ieri pomeriggio ha presentato il suo ultimo libro: “Attuare la Costituzione”. Per farlo non bisogna attendere una risposta dal “sistema”, ma la ricetta di De Magistris, l’unica che l’ex magistrato ed ex sindaco conosce, come ha ribadito ieri e’ semplice: “l’unica ricetta che conosco è quella di non essere conniventi, complici e indifferenti. Ognuno di noi si può impegnare e anche la mia esperienza napoletana, vi ringrazio davvero di averlo riconosciuto, credo che sia la testimonianza migliore di come non sia affatto vera quella chiacchiera che pure c’è e la comprendo: ma chi ve lo fa fare, tanto sono tutti uguali, non cambia mai niente. Non è vero. Le cose possono cambiare perché sono fatti umani. Io credo che se ci sarà un futuro nel Mediterraneo di attuazione della Costituzione, questo fattore di fiducia, non puo’ che venire dal Sud. Perché ha ancora delle caratteristiche uniche: l’ umanità, l’energia, la fantasia, i territori inesplorati, il recupero di aree interne, città che possono dare ancora tanto, però attenzione anche a chi si sta vendendo i nostri territori. A cominciare ahime’ dalla mia città, ed è il motivo per cui ho scelto insieme ad altri di ripartire dalla capitale del Mezzogiorno, questa volta però con una visione meridionale innanzitutto, mediterranea e perché credo che dobbiamo dare dalla nostra citta’ e dai nostri territori un contributo ad attuare la Costituzione”. De Magistris ha anche confermato che correrà per le elezioni comunali di Napoli, convinto a fare questa scelta proprio dai cinque anni di amministrazione del sindaco uscente Gaetano Manfredi. L’iniziativa promossa per presentare il libro dell’ex magistrato dal penalista Gianfranco Iacobelli, riferimento in Irpinia per l’area che sostiene De Magistris, ha visto i saluti del sindaco Vincenzo Biancardi e dell’ex sindaco Domenico Biancardi e gli interventi del sindaco di Baiano Enrico Montanaro, del colonnello della Gdf in quiescenza Maurizio Guarino, del medico Aldo D’Andrea. A moderare l’incontro il giornalista Franco Genzale.