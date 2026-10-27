Avella, al via “Il filo delle storie”: 14 appuntamenti dedicati ai bambini tra cultura, creatività e socializzazione

AVELLA- Prenderà il via sabato 31 ottobre “Il Filo delle Storie. Un viaggio tra giochi, palcoscenico e territorio”, il nuovo progetto di attività socioeducative e ricreative promosso dal Comune di Avella e rivolto ai bambini e alle famiglie del territorio. L’iniziativa, articolata in 14 appuntamenti tra ottobre e dicembre 2026, nasce con l’obiettivo di offrire ai più piccoli opportunità di crescita e socializzazione attraverso esperienze che uniscono gioco, creatività, espressione artistica e conoscenza del patrimonio culturale locale. Laboratori manuali, spettacoli teatrali, attività all’aperto, passeggiate alla scoperta del territorio e momenti dedicati alla narrazione accompagneranno i bambini in un percorso pensato per stimolare la fantasia, favorire le relazioni e valorizzare le capacità espressive di ciascun partecipante.

Particolare attenzione sarà riservata al tema dell’inclusione, affinché ogni bambino possa prendere parte alle attività in un ambiente accogliente, sicuro e rispettoso delle diverse esigenze..“Il Filo delle Storie” rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra le nuove .generazioni e il territorio, attraverso iniziative che permetteranno ai bambini di conoscere Avella da prospettive diverse, riscoprendone luoghi, tradizioni e patrimonio culturale.Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale .a sostegno delle famiglie e delle attività educative rivolte ai minori, con l’intento di ampliare le opportunità di partecipazione e aggregazione al di fuori del contesto scolastico..Le attività saranno realizzate in collaborazione con l’Associazione Don Tonino Bello ODV, attraverso il coinvolgimento di operatori qualificati, educatori e professionisti del settore .artistico e teatrale..Il primo appuntamento è in programma sabato 31 ottobre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, .presso il refettorio della scuola dell’infanzia, con un laboratorio creativo dedicato alla .realizzazione di marionette ispirate ad Halloween, attraverso il riutilizzo di materiali di recupero.Le attività sono rivolte principalmente ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. La .partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione.Il calendario dei successivi appuntamenti sarà comunicato attraverso i canali istituzionali .del Comune di Avella.