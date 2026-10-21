Autotrasporto: Aquino, a rischio scuolabus e mense, servono buon senso e responsabilità

«Senza carburante per gli scuolabus e senza alimenti per le mense rischiamo di interrompere servizi essenziali per bambini e famiglie, compromettendo il regolare funzionamento delle scuole».

Lo dichiara il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.

«Il Governo e il ministro Matteo Salvini sono a lavoro per l’attuazione dei provvedimenti annunciati ieri per lo sblocco delle risorse destinate al comparto dell’autotrasporto. È un passaggio importante per dare risposte concrete alle difficoltà delle imprese e dei lavoratori. Nel frattempo, però, non possiamo penalizzare i servizi essenziali e far ricadere sulle famiglie le conseguenze di questa situazione». «Oggi, come sindaci irpini, incontriamo i trasportatori per ascoltare le loro ragioni e verificare le condizioni di dialogo. Chiediamo che siano garantiti gli approvvigionamenti indispensabili, a partire dal carburante per gli scuolabus e dagli alimenti per le mense». «Urge buon senso e responsabilità da parte di tutti – conclude Aquino –. Le ragioni della protesta meritano ascolto, così come i bambini e le famiglie hanno diritto alla continuità dei servizi. Lavoriamo perché il confronto porti rapidamente a soluzioni concrete».