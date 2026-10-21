Autotrasportatori, il sindaco Pizza: siamo vicini, stanno protestando anche per noi

AVELLINO- Il sindaco di Avellino Nello Pizza ha voluto manifestare “tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà, perché è anche vicinanza e solidarietà a noi stessi e spero per la mia parte a poter dare un contributo a superare questo momento di difficolta”. Sono le parole del sindaco di Avellino Nello Pizza, che ha manifestato la sua solidarietà agli autotrasportatori e agli agricoltori in sciopero da alcuni giorni. Il primo cittadino di Avellino ha ribadito come: “Siamo vicini a queste persone che stanno protestando, devo dire anche in maniera civile e contenuta. Una protesta giusta nei modi e nei contenuti. Stanno protestando anche per noi, perché l’aumento del costo del carburante si ripercuote su tutte le famiglie”.