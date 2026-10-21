Autotrasportatori, il sindaco Pizza: siamo vicini, stanno protestando anche per noi

AVELLINO- Il sindaco di Avellino Nello Pizza ha voluto manifestare “tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà, perché è anche vicinanza e solidarietà a noi stessi e spero per la mia parte a poter dare un contributo a superare questo momento di difficolta”. Sono le parole del sindaco di Avellino Nello Pizza, che ha manifestato la sua solidarietà agli autotrasportatori e agli agricoltori in sciopero da alcuni giorni. Il primo cittadino di Avellino ha ribadito come: “Siamo vicini a queste persone che stanno protestando, devo dire anche in maniera civile e contenuta. Una protesta giusta nei modi e nei contenuti. Stanno protestando anche per noi, perché l’aumento del costo del carburante si ripercuote su tutte le famiglie”.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it