Autostazione, tre giovani aggrediti: due minorenni finiscono al Moscati

AVELLINO- Tre giovani, di cui almeno due minorenni, sono stati aggrediti nella serata di oggi nei presai dell’autostazione di Avellino. Dalle prime notizie e anche dai video circolati via social di una parte dell’aggressione, gli autori sarebbero almeno due. Una lite che sarebbe iniziata altrove e poi si è protratta fino all’Autostazione. I primi ad intervenire per placare gli animi sono stati gli agenti della vigilanza attiva nell’ Autostazione, il personale de “La Torre”. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se si sia trattato di una rissa o come viene ipptizzato sulla base dei primi accertamenti da parte della Polizia, si ttatti di un’aggressione. I due minorenni che hanno avuto la peggio hanno necessitato delle cure del Pronto Soccorso, dove sono stati medicati. Per loro un codice azzurro. Potrebbero gia’ nelle prossime ore formalizzare la querela. Uno dei due ha riportato una lieve ferita, l’altro un taglio alla testa. Le immagini di video sorveglianza, sia dell’area che delle strade vicine faranno chiarezza sulla vicenda.Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Squadra Mobile.