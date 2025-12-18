Auguri alla dottoressa Verderosa per il Master alla Scuola Superiore Meridionale

Auguri alla dottoressa Antonia Verderosa, che dopo la Laurea Magistrale in Filosofia e l’ammissione ai Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della LUISS, ha conseguito a Napoli il Diploma di secondo livello in “Global History and Governance” presso la prestigiosa Scuola Superiore Meridionale di Napoli, con la votazione di 110/110 e lode. Il Master, di altissimo profilo scientifico, è stato dedicato allo studio dei processi di globalizzazione tra il XVI e il XX secolo, alla dimensione relazionale dei fenomeni storici, dei regimi giuridici e dell’organizzazione del potere, nonché alle interconnessioni tra fattori economici, politici, giuridici, culturali e sociali su scala globale, ambiti nei quali Antonia ha conseguito risultati di assoluta eccellenza. Auguri per questo straordinario traguardo

dai genitori, l’architetto Antonio e la professoressa Alida, e al fratello Alessandro.