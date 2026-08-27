Attentato a Ranucci, interrogatorio “fiume” per Passariello e D’Avino: non conoscevano Lavitola e Ranucci

ROMA- Nove ore di interrogatorio. Tanto sono durati gli esami di Antonio Passariello e Pellegrino D’Avino, accusati di aver eseguito materialmente il primo ed effettuato sopralluogo e aver procurato la gelatina da cava per l’attentato avvenuto il 16 ottobre del 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci. I due indagati, nel carcere di Rebibbia da luglio, avevano chiesto di essere interrogati dal pm antimafia di Roma titolare dell’ inchiesta, il sostituto procuratore Edoardo De Santis. Interrogatorio che si è svolto oggi alla presenza dei due legali degli indagati, l’ avvocato Generoso Pagliarulo e l’ avvocato Antonio Falconieri. Proprio al termine dei due interrogatori, i difensori di Passariello e D’Avino hanno innanzitutto sottolineato che i loro assistiti hanno risposto a tutte le domande del pm, circostanza per la quale già domani mattina depositeranno istanza di attenuazione della misura cautelare. Proprio l’avvocato Pagliarulo avrebbe rappresentato che i loro assistiti dovevano essere da tempo già fuori dal carcere. Cosa hanno detto i due indagati? A quanto pare l’interrogatorio verteva sul perimetro del mandato ricevuto da Clesio Gomez Tavares, che proprio questa sera è stato intervistato dal Tg1. Non sarebbe stato chiesto di sparare colpi di pistola. Passariello e D’Avino non avrebbero conosciuto Lavitola e neppure l’obiettivo del raid messo a segno il 16 ottobre, ovvero Sigrido Ranucci. “D’Avino e Passariello hanno avuto rapporti solo con Tavares. Hanno confermato che non volevano far male a nessuno e che non conoscevano Ranucci, né Lavitola” hanno spiegato gli avvocati Pagliarulo e Falconieri.

Ma ovviamente questa è una sintesi del loro lungo esame davanti al magistrato antimafia. Nelle prossime ore sarà sentita anche l’altra indagata, agli arresti domiciliari, Marika De Filippis. Ora si attendono le valutazioni della Procura sugli esami resi dai due indagati, quello sarà evidente già in caso di istanza di attenuazione della misura cautelare, dove sarà necessario anche il parere della Procura di Roma.