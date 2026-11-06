Atripalda, sorpreso con un panetto di hashish: 20enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato un 20enne del posto, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, nella città del Sabato, dove una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato il giovane mentre si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto.

La circostanza ha indotto i militari ad approfondire il controllo. Nel corso degli accertamenti, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro che, prontamente recuperato dai Carabinieri, si è rivelato contenere un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il 20enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.