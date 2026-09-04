Atripalda, senza patente, mente sulla propria identità: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne del posto, ritenuto responsabile del reato di “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità”.

Nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura condotta dal giovane che, privo di patente di guida, avrebbe fornito false generalità al fine di eludere il controllo e trarre in inganno i militari operanti. Al termine delle verifiche, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Nei confronti del giovane è stata inoltre contestata la violazione amministrativa prevista per la guida senza patente.

Il denunciato è persona sottoposta a indagini e, in quanto tale, presunta innocente sino alla condanna definitiva.