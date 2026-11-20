ATRIPALDA- Ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa il ventenne arrestato dai Carabinieri della stazione di Atripalda per detenzione ai fini dello spaccio di droga e comparso ieri in Tribunale. Si e’ chiuso così il processo per direttissima celebrato dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Avellino per il giovane, difeso dall’avvocato Marino Capone, bloccato dai militari con sostanza stupefacente, quella nascosta in casa e circa novemila euro, sottoposti a sequestro. Ad eseguire l’arresto i Carabinieri della Stazione di Atripalda che hanno bloccato in flagranza il giovane del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti quando nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, i militari tentavano di procedere al controllo del predetto, il quale, alla vista degli operanti, si e’ allontanato repentinamente a piedi, cercando di aprirsi la strada strattonando e spingendo con forza i militari operanti. L’immediata reazione dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo in sicurezza dopo pochi metri. La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’indagato ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro penale circa 90 grammi di hashish e 17 grammi di marijuana, materiale vario per la pesatura di precisione e il confezionamento delle dosi e la somma di 8.700 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il ventenne è stato rimesso in libertà dopo la sentenza di patteggiamento.