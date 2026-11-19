ATRIPALDA- Incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto in flagranza un 20enne del posto, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti nella serata di ieri quando nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, i militari tentavano di procedere al controllo del predetto, il quale, alla vista degli operanti, si allontanava repentinamente a piedi, cercando di aprirsi la strada strattonando e spingendo con forza i militari operanti. L’immediata reazione dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo in sicurezza dopo pochi metri. La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’indagato ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro penale: circa 90,1 grammi di hashish e 17,5 grammi di marijuana;materiale vario per la pesatura di precisione e il confezionamento delle dosi; la somma di 8.701,60 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria..L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità..Si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.