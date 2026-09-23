Atripalda cardio-protetta: sabato 26 settembre la consegna del nuovo defibrillatore al Parco delle Acacie

L’Amministrazione Comunale di Atripalda è lieta di invitare tutta la cittadinanza, le associazioni e gli organi di informazione alla cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore, che si terrà sabato 26 settembre alle ore 10:00 presso il Parco delle Acacie. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta di senso civico e generosità in seguito allo spiacevole furto che, nei mesi scorsi, aveva privato la comunità del dispositivo salvavita originariamente donato dall’associazione territoriale Officina 83042. A farsi carico della donazione del nuovo apparecchio è stato l’imprenditore locale Giovanni Bolognese, che con prontezza e profonda sensibilità verso la sicurezza collettiva ha voluto restituire al parco un presidio fondamentale. All’evento prenderanno parte i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, l’imprenditore Giovanni Bolognese e i membri dell’associazione Officina 83042, da sempre in prima linea per la valorizzazione e la tutela del territorio.

Sul valore dell’iniziativa è intervenuto il Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo: «Il gesto dell’imprenditore Giovanni Bolognese è la testimonianza più bella di come la sinergia tra tessuto produttivo, terzo settore e istituzioni possa superare anche gli atti più incresciosi di inciviltà. Il furto del precedente DAE aveva ferito l’intera comunità, ma oggi rispondiamo non con la rassegnazione, bensì con la solidarietà e l’impegno concreto. A Giovanni Bolognese va il mio più sentito ringraziamento a nome di tutta la città per questo nobile gesto di responsabilità sociale, così come rinnovo la nostra gratitudine ai ragazzi di Officina 83042 per l’instancabile dedizione e il supporto civico costante. Invito calorosamente tutti i cittadini a partecipare a questo momento di condivisione e ripartenza.»