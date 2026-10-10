Asta Pagliarone, scintille in aula su intercettazioni e soldi per asta e per la presunta estorsione

AVELLINO- Le lancette della vicenda giudiziaria e del processo piu’ noto come quello dell’asta per il Pagliarone devono essere spostate di qualche anno prima che l’indagine entrasse nel vivo grazie alle dichiarazioni rese dopo il suo arresto alla Dda di Napoli da Livia Forte. Una vicenda dove le date e le dichiarazioni delle parti stanno regalando un finale dell’ istruttoria relativa alla lista testi della Procura piuttosto incandescente. E le date sono importanti per raccontare la vicende e sono state al centro dell’istruttoria dibattimentale di ieri, davanti al collegio in diversa composizione presieduto dal giudice Fabrizio Ciccone. Perche’ le date sono importanti? Perché dalla lettura di esse dipenderà l’esito del processo che vede imputati per estorsione aggravata dal metodo mafioso l’ex sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, il boss del Nuovo Clan Partenio Nicola Galdieri, l’esponente dello stesso clan Renato Freda, uno dei due presunti promotori (per cui il processo e’ ancora in corso) del “clan delle aste” presso il Tribunale di Avellino, Armando Pompeo Aprile. Ritorniamo alle date. Nel serrato controesame svolto dalle difese in aula del luogotentente del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino, l’inquirente che ha coordinato sul campo i Carabinieri nelle indagini Partenio 2.0 e Aste Ok sono emersi dei particolari nuovi. Partiamo dalla fine. Il controesame del penalista Gaetano Aufiero, difensore insieme a Claudio Davino del boss Nicola Galdieri, il presunto destinatario di una somma di 120mila euro, di cui settantamila in contanti, consegnata a Nicola Galdieri per la sua attività nella definizione dell’asta per il ristorante di Monteforte Irpino.

A NOVEMBRE 2019 PASCALE CHIESE DI PARLARE CON I PM ANTIMAFIA SUL PAGLIARONE

Notoriamente l’abbrivio delle indagini sull’asta del Pagliarone e’ datato dicembre 2020, nel momento in cui, ascoltata nel carcere di Viterbo dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock, Livia Forte racconta della vicenda e della procedura definita nel luglio del 2017, per cui aveva anche proposto un’ offerta dopo il sopralluogo, quella del 19 luglio 2017, ma su questo arriveremo tra poco. Qual è il fatto nuovo emerso ieri dall’ esame del luogotenente da parte del penalista Gaetano Aufiero? Riguarda Gennaro Pascale, uno dei soci della Monteforte Srls, in realtà sua moglie Stellato Leontina, che proprio in aula ha parlato della somma di 120mila euro imposta da Nicola Galdieri. Ma quando entra in scena Pascale? Per quanto concerne gli atti del processo, le due audizioni a sommarie informazioni di Pascale sono del 2021 e del 2022. Ma c’è un verbale invece del novembre del 2019. “Abbiamo preso atto che l’abbrivio delle indagini e’ costituito dalle dichiarazioni di Livia Forte- ha esordito Aufiero- In atti c’e’ un verbale di sommarie informazioni rese nel novembre del 2019 da Gennaro Pascale. Il quale, pochi giorni dopo l’ esecuzione della misura cautelare contro gli esponenti del Nuovo Clan Partenio (14 ottobre 2019 ndr) si reca dai Carabinieri e in un verbale spiega: “vorrei rendere delle dichiarazioni sulla questione del Pagliarone”. Il 18 novembre 2019, pochi giorni dopo l’ esecuzione della misura Partenio 2.0 c’e’ questa richiesta per cui viene sentito nel 2021. Sa se in questi due anni e’ stato sentito o ha rilasciato dichiarazioni all’autorità giudiziaria o ad altri suoi colleghi ? Si presenta ai Carabinieri e interloquisce con il capitano Russo e dice: vorrei rendere dichiarazioni in merito alla società Pagliarone”. Premesso che lei non lo ha più sentito. Sa se suoi colleghi lo hanno fatto? Il luogotente ha spiegato che : “Dopo queste dichiarazioni si sono accavallate diverse indagini, noi lavoravamo con tre sostituti diversi dell’ Antimafia . Dopo le dichiarazioni io e la mia squadra facemmo una ricerca e inviammo alla Dda i verbali a cui ho fatto riferimento”. Come e’ noto Gennaro Pascale viene sentito il 13 settembre 2021 ad esaminarlo sono i militari del gruppo guidato dal luogotentente sentito ieri in aula. Il penalista Aufiero lo ha continuato ad incalzare su un altro particolare, il fatto cioè che Pascale sia stato risentito sempre a sommarie informazioni dopo piu’ di un anno, nel dicembre 2022. “Perche’ viene sentito un anno dopo?”. “Non lo abbiamo sentito di iniziativa ma per chiarimenti su delega del magistrato” spiega il luogotenente.

“In questa audizioni è stato approfondito il tema della provenienza del denaro consegnato a casa di Galdieri?” La consegna di una grossa somma a casa di Galdieri, settantamila euro, chiede il difensore, da dove provenivano? : “Non abbiamo fatto nessun riscontro” ha spiegato il luogotenente. “Avete fatto un riscontro su quanto guadagnassero, quando emette un assegno di cento euro, in più rispstto alla Forte, parliamo di una somma di più di 400 mila euro, avete cercato di comprendere quel denaro da dove provenisse? ” Nessun accertamento”. Chiumento, l’altro socio della Monteforte Srls, avete verificato la capacita reddituale?

“No”. Pascale risultava agente di commercio di Parrella aveva altre attività commerciali? Il luogotenente ha spiegato che era socio di un bar insieme a Perrella”. Poi il difensore affronta anche un’ altra vicenda che ha segnato i mesi precedenti alle indagini, quello relativo all’aggressione subita dallo stesso Gennaro Pascale nel novembre del 2018 in Via Pini. “Facendo un passo indietro, alla denuncia del 22 novembre si evincevano elementi per indirizzare verso ipotesi precise?”.

Esterna sospetti relativi al collegamento con la gestione delle sue attivita’ commerciali, anche perche’ aveva un rolex e soldi ma non era una rapina, anche facendo riferimento alle parole ricevute con accento tipico avellinese

L’INCONTRO DA ITS’OK IL GIORNO PRIMA DELL’ASTA, QUELLA CONVERSAZIONE A CASA GALDIERI SUL PAGLIARONE NEL 2018

L’udienza si e’ aperta con il lungo esame del luogotenente da parte del pm antimafia Giulio Vanacore, che ha ereditato l’istruttoria (prima affidata al magistrato Anna Frasca, che aveva coordinato le indagini). Ricostruiti ruoli e passaggi della vicenda giudiziaria. Del resto il sottufficiale dell’Arma ha lavorato in prima linea in tutte e tre le inchieste, le due principali e quella per il Pagliarone che ne è uno stralcio. 9 novembre 2018 si vede interessamento di Pagano Beniamino e Pasquale Galdieri al settore delle aste ed anche alla vicenda societaria del Pagliarone, che i due interlocutori conoscono bene, anche nei termini delle quote tra i vari soci della Monteforte Srls. Il luogotenente ha ricordato come sia stato prospettato investigativamente che il clan si fosse inserito anche nella gestione delle aste presso il Tribunale di Avellino, descrivendo il modus operandi. Ovvero che, pagando una somma si evitava all’esecutato che potessero esserci rialzi sia da parte loro che da altri soggetti, che non venivano fatti presentare alle aste. Rilevando come nel processo che si celebra davanti al Collegio c’è un asta per cui è stato applicato lo stesso modus operandi. Ci sono altre date riportate nella ricostruzione dell’investigatore precedenti all’avvio delle indagini. In particolare due conversazioni, una del 5 febbraio 2019 e l’alttra del 12 febbraio 2019, dove Livia Forte parla proprio delle questioni societarie legate al Pagliarone. C’e’ un’altra data, quella del 7 aprile 2019, stavolta Gennaro Pascale chiede l’ intervento del 113 per una discussione con Costantino Giordano durante una festa all’interno del locale. Consegna un filmato dove si vede che c’è stato uno scontro. Il verbale della denuncia viene inviato alla Dda e il 4 maggio 2019 i Carabinieri nel corso di questa attività di indagine ricevono delle deleghe di indagine. nel frattempo si eseguono le misure cautelari relative al procedimento Aste Ok, nell interrogatorio di Forte Livia del 22 dicembre 2020 si parla della vicena e c’è una delega di indagins e nell’ ambito della delega ci viene chiesto di ricostruire l” asta per il primo lotto del ristorante Pagliarone, nell’informativa del 12 febbraio 2021 abbiamo ricostruito tutta la parte della procedura e abbiamo riferito che la Forte aveva partecipato all’ asta e il 19 luglio aveva presentato una busta alle 9:05 e l asta era fissata per il 20 luglio. All’ asta partecipano Livia Forte e Stellato Leontina. La Forte presenta una busta di 409.380 euro e Stellato di cento euro in più, non viene fatto nessun rilancio, tanto che nel verbale di asta leggiamo che il giudice rileva che c’e’ rinuncia a rilanciare e quella più alta resta quella di Stellato Leontina”. Prima c’era stato un sopralluogo presso la struttura da parte di Armando Aprile. Quello per cui i soci della Monteforte Srls si attivano e in un primo momento vanno a parlare con un avvocato dopo di che si incontrano con Nicola Galdieri, che si interessa all’ asta e Galdieri va da Livia Forte al ristorante Its’ Ok per intimare a Livia Forte che l’asta doveva essere aggiudicata dal suo “compariello”. Per il luogotentente “L’ incontro al ristorante Its Ok di Livia Forte e’ da ricollocare il giorno prima dell’asta, il giorno 19 luglio pomeriggio. Dalla ricostruzione del fascicolo dell’ esecuzione abbiamo ricostruito che il 19 c’è l offerta, la sera c’è l incontro e il 20 c’è l’ asta”. Il 13 e 14 settembre 2021 sentiamo a sit Pascale Gennaro che racconta il problema legato alla gestione e ai dissidi con Giordano Costantino

LA DIFESA ALL’ATTACCO DELL’IMPIANTO ACCUSATORIO

Dopo che dal processo escono di scena le dichiarazioni di Livia Forte, che con il suo narrato al pm antimafia Henry Jhon Woodcock aveva fatto scattare le indagini sull’ asta per aggiudicare il primo lotto del ristorante “O Pagliarone”, al centro dell’istruttoria restano le dichiarazioni dell’ ex socio di Costantino Giordano nella Monteforte Srl e la sua posizione già oggetto dei rilievi da parte delle difese nel processo. Fronte su cui la difesa, si può ben dire e’ passata all’attacco. Un serrato controesame per il luogotentente, che già ne aveva affrontato due molto più lunghi nei processi Partenio 2.0 e Aste Ok, ma non sono mancate le scintille, sopratutto con la difesa dell’ex sindaco di Monteforte Irpino e socio della Monteforte Srls Costantino Giordano, l’avvocato Francesco Ferrazzano. Il penalista Alberico Villani ha chiesto al luogotenente di rappresentare nella vicenda specifica quale fosse il “modus operandi” per aggiudicare l’ asta. “Mi riferisco al fatto che partiva tutto dal sopralluogo, in quel momento c’era il primo avvicinamento e poi era emerso che loro facevano un sopralluogo, chiedevano una cifra per rinunciare all’ asta” ha spiegato il luogotentente. “Attraverso quale modalità?” “Nel corso di un’ asta si presento’ proprio Carlo Dello Russo, il fatto era emerso perché c’era un collega che ha ripreso anche la sua presenza in Tribunale”. “Nel processo parallelo sono emerse altre vicende di avvicinamento o minacce?” ha continuato a sollecitare il teste l’avvocato Villani: “Questo fu un episodio abbastanza eclatante”. E proprio da questa dichiarazione il penalista che difende Aprile ha chiesto al Tribunale di acquisire il verbale di testimonianza dell’aggiudicatario dell’asta nel corso del processo parallelo denominato Aste Ok.

LA DIFESA DI GIORDANO: SCONTRO NEL LOCALE E AGGRESSIONE GIA’ ARCHIVIATI DALL’ANTIMAFIA

Non solo una serie di intercettazioni che riscriverebbero i rapporti tra presunti estorti ed estorsori dopo il pagamento dei 120mila euro a Galdieri, ma anche un altro particolare viene fatto entrare nel processo durante l’esame del luogotenente da parte della difesa di Costantino Giordano, l’avvocato Francesco Ferrazzano dello studio Briganti, che insieme all’avvocato Gerardo Di Martino difende Giordano Costantino. Si tratta di un decreto di archiviazione firmato dal Gip Fabrizio Finamore il 17 settembre 2024 nei confronti di Costantino Giordano e altri iscritti nel registro degli indagati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di Pascale, quella relativa ai fatti avvenuti nel novembre 2018 e nell’aprile 2019. Nella richiesta di archiviazione firmata dai pm antimafia Frasca e Woodcock si faceva riferimento in particolare alla vicenda dell’aprile 2019 nella quale non erano emersi elementi di prova in ordine ai reati contestati e invece si trattava di “questioni attinenti alla mera gestione del predetto ristorante”. In aula, il prossimo 22 gennaio, sarà proprio l’ex sindaco di Monteforte Irpino a sottoporsi all’esame da imputato. Aerre