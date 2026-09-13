Assistenti Sociali al voto, in campo la lista di Ansalone e Malerba: spazio ai territori

Napoli– In vista del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania per il quadriennio 2026-2030, scende ufficialmente in campo la lista “Noi con Voi nei Territori”. Nata dall’iniziativa dei consiglieri uscenti Anna Ansalone e Gaetano Malerba, la squadra si propone con un gruppo coeso e rinnovato di professionisti del servizio sociale provenienti da tutta la Regione Campania.

L’obiettivo fondante del progetto è trasformare l’Ordine da ente puramente burocratico a motore concreto di crescita e tutela, facendolo diventare un vero “porto sicuro” e un alleato quotidiano per ogni iscritto. A dettare la linea del gruppo è una dichiarazione d’intenti chiara e decisa, destinata a tracciare un nuovo corso:

“La nostra lista punta alla concretezza delle azioni. Le lectio magistralis le lasciamo ad altri: noi lavoriamo per dare risposte, strumenti e vicinanza reale a chi ogni giorno esercita la professione nei territori”.

Un programma dettagliato e la “Sfida dei Primi 100 Giorni” Il programma elettorale (illustrato nel documento programma_elettorale_noiconvoi.pdf) entra subito nel merito delle criticità operative vissute sui territori, lanciando un piano d’azione immediato per i primi 100 giorni dall’insediamento: Risposte entro 72 ore: Attivazione di uno sportello con personale dedicato, per garantire risposte celeri ai bisogni ordinistici e tranquillizzare l’operato dei professionisti. Consulenza legale per tutti: Supporto in ambito penale, civile e disciplinare a disposizione di tutti gli iscritti, affinché nessun assistente sociale venga lasciato solo di fronte a procedimenti o criticità. Formazione obbligatoria gratuita: Garanzia di accesso gratuito ai 15 crediti formativi annuali obbligatori, tutelando al contempo la libera scelta per percorsi di approfondimento specialistico. La visione di “Noi con Voi nei Territori” si espande poi attraverso cinque punti programmatici fondamentali, che includono la creazione di “Point di Ascolto Territoriali” provinciali, l’attivazione di laboratori di scrittura professionale per interloquire al meglio con Tribunali e Prefetture, e l’erogazione di corsi gratuiti di preparazione ai concorsi pubblici.

Tutti i candidati in corsa

La squadra dei professionisti che ha scelto di mettersi a disposizione della comunità professionale (come riportato nella grafica ufficiale candidati.jpg) è così composta:

Candidati Sezione A: Anna Ansalone, Gaetano Malerba, Gennaro Del Prete, Carmela Alfieri Iovino, Giuseppe Freda, Laura Torelli, Ornella Vavalà, Rachele Frino.

Candidati Sezione B: Elisabetta Zoccola, Angelo Risoli, Stefano Di Vaio, Rosa Iodice, Laura Guarino, Caterina Tutino, Maria Assunta Caputo, Marianna Del Regno.

Revisore dei Conti: Francescopaolo Siciliano.

Le elezioni si svolgeranno interamente online. Le urne virtuali saranno aperte mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Come ricorda lo slogan della lista per chiamare a raccolta i colleghi: “La tua partecipazione fa la differenza”.