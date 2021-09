Economia Assicurazioni sugli investimenti: gestione separata e unit linked 27 Settembre 2021

Alcuni credono che le assicurazioni riguardino solo il ramo della salute e quello dei beni materiali, mobili e immobili: non è così, dato che esistono anche le assicurazioni sugli investimenti.

Le polizze che rientrano in questa categoria funzionano come veri e propri strumenti per la tutela del patrimonio. Quest’ultimo viene protetto dall’inflazione e da altre problematiche dello stesso ambito, e viene anche fatto fruttare nel modo più conveniente.

Un’assicurazione di questo tipo può essere sottoscritta presso agenzie come Allianz di Fantini Stefano a Cesena. Ti saranno garantite prerogative come la flessibilità, il risparmio e la massima sicurezza.

Un’assicurazione per il futuro

Le assicurazioni sugli investimenti servono a rendere più stabile il futuro, e per far fronte a tutte le incertezze che caratterizzano la nostra epoca sotto l’aspetto economico.

Cosa c’è di meglio di un’entrata regolare, anche se minima? Una cifra costante che elimini le preoccupazioni legate all’avvenire, sia tuo sia della tua famiglia e dei tuoi figli. Una soluzione del genere è l’ideale per salvaguardare il vostro tenore di vita, e per non aver paura di andare incontro agli imprevisti. Questi, purtroppo, capitano sempre, ma sono più facili da risolvere grazie alla giusta polizza!

La gestione separata

Nel campo delle assicurazioni sugli investimenti, una menzione speciale va alla cosiddetta gestione separata.

Questa è conosciuta anche con altri nomi, come polizza vita tradizionale o di ramo I. Il tuo capitale è assicurato dalla compagnia; la gestione del rendimento, appunto, è separata ed è difesa dal pericolo di perdita di denaro.

In altri termini, la società di assicurazioni tutela il tuo fondo e investe la liquidità della gestione separata in opzioni a basso rischio – come i Titoli di Stato. Ciò è fondamentale per contrastare e prevenire le minacce dell’inflazione. L’importo versato è comunque garantito, la tassazione è favorevole e si ottengono anche ottimi risultati con il passare del tempo.

Quali sono i lati positivi della gestione separata? Il primo è evidente dal nome stesso di questa polizza: il tuo patrimonio è separato dalle altre attività dell’agenzia. Con questo stratagemma, è protetto da numerose eventualità. Inoltre, a scadenze regolari viene restituita la somma, il che può davvero fare la differenza quando si tratta di aiutare economicamente una famiglia.

Propendere per la gestione separata vuol dire anche valorizzare i titoli e consolidare le prestazioni finanziarie di anno in anno. Senza dimenticare che i tassi sono vantaggiosi, proprio perché maturano dal sistema dei Titoli di Stato.

La unit linked

Agenzie come quella che abbiamo citato in precedenza, offrono anche un’altra polizza sugli investimenti: la unit linked, o di ramo III.

Un simile contratto è relativo a più fondi, che sono amministrati in maniera diretta dalla compagnia che propone l’assicurazione. Tali fondi sono suddivisi in categorie a seconda del livello di rischio, un elemento che consente al cliente di svolgere tutte le valutazioni necessarie prima di sottoscrivere la polizza.

Il premio, dunque, non è utilizzato per una gestione separata ma per un fondo interno (o per una Società di Investimento a Capitale Variabile, SICAV). Questa modalità è più incerta rispetto alla gestione separata, ma d’altro canto le opportunità di guadagno sono più elevate. Ci sono più occasioni di investimento, e più strumenti per aumentare il rendimento; quest’ultimo, chiaramente, è connesso alle varie oscillazioni del mercato.

Ogni tipologia di polizza ha i propri pro e contro, e non fa eccezione la unit linked. Naturalmente le migliori agenzie sanno qual è il contratto più adatto alle singole esigenze, e quali sono gli accorgimenti per ridurre i rischi. Il mercato è soggetto a continue fluttuazioni, ma ci sono numerose soluzioni per avere una maggiore stabilità!

Una polizza “mista”

Una terza strada, decisamente conveniente in molte circostanze, consiste in una polizza “abbinata”: un’assicurazione con due componenti, una di gestione separata e una di unit linked.

Fare questa scelta significa usufruire di una notevole flessibilità, e godere di una polizza su misura che tenga conto di tutte le tue necessità. Le polizze “miste” combinano la sicurezza della gestione separata con l’ampio ventaglio di possibilità della unit linked.

