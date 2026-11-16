SOLOFRA- Sono da alcuni minuti passate le tre del mattino dello scorso 13 novembre a Solofra, scatta un vero e proprio raid ai danni della concessionaria GR World Rent di viale Principe Amedeo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne, che hanno ripreso l’intera sequenza del raid sono state pubblicate oggi sulla pagine del parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Si notano quattro uomini a volto coperto, con berretti e scaldacollo, che dopo aver forzato con un cacciavite una porta laterale dotata di maniglione antipanico si sono introdotti nei locali in pochi secondi. L’obiettivo principale della banda sembravano essere le chiavi delle automobili custodite all’interno, ma non riuscendo a trovarle i malviventi si sono dovuti accontentare dei 190 euro presenti in un cassetto metallico sotto la scrivania. Dai filmati, già consegnati ai Carabinieri della Stazione di Solofra insieme alla denuncia formale, emergono inoltre dettagli investigativi molto precisi: i ladri si sarebbero chiamati per nome — “Francesco” e “Peppe” — tradendo un forte accento campano, per poi dileguarsi a bordo di una Seat Cupra grigio opaco con vetri oscurati e cerchi neri. Dura la presa di posizione del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale i titolari dell’attività hanno inviato i filmati e gli atti della denuncia:“È inaccettabile che intere comunità e imprenditori che creano lavoro sul territorio debbano vivere sotto scacco per mesi, subendo incursioni notturne a ripetizione senza che si riesca ad arginare questo fenomeno. Questi criminali agiscono ormai con una spavalderia totale, convinti di poter fare razzia di auto e incassi senza conseguenze. Ci auguriamo che gli elementi già in possesso dei Carabinieri permettano di risalire in tempi rapidissimi a questa banda e assicurare i responsabili alla giustizia, garantendo al contempo un piano straordinario di controlli notturni su Solofra e su tutta l’area. Il problema, però, resta esteso non solo a tutta la Campania ma a tutto il Paese e di questo il Governo, con i tagli alle forze di polizia, ne è colpevole”