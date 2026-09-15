Asl Avellino, tornano gli screening gratuiti: open day sabato 19 settembre

Porte aperte al Distretto Sanitario di Avellino per la prevenzione oncologica. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” l’Asl Avellino, insieme alla Regione Campania, promuove un open day dedicato alla prevenzione. Sabato 19 settembre ad Avellino nella struttura di via degli Imbimbo 10/12 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 i cittadini interessati potranno sottoporsi gratuitamente allo screening della mammella e del colon retto.
Le donne nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino, tramite prenotazione alla Centrale Screening oncologici (tel. 0825.292029 dalle ore 9.00 alle ore 14.00) oppure presentandosi direttamente presso il Distretto sanitario, potranno effettuare gratuitamente la mammografia senza necessità di impegnativa del medico. Inoltre, le donne e gli uomini nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino potranno sottoporsi a screening del colon ritirando il kit per il SOF test.