Asl Avellino, furbetti del cartellino: il 22 novembre la sentenza di secondo grado per i 28 imputati condannati in primo grado dal tribunale di Avellino. I giudici della Corte di Appello di Napoli emetteranno il dispositivo la discussione gli ultimi ricorsi presentati dalle difese. Il procuratore generale ha chiesto la conferma delle condanne inflitte dal tribunale del capoluogo. In primo grado furono emesse condanne dai 13 mesi e mezzo di reclusione, 9 mesi di reclusione fino ad arrivare alla pena inferiore 7 mesi e 10 giorni di reclusione.

Tutti gli imputati, nella sentenza di primo grado del 18 ottobre del 2021, furono riconosciuti colpevoli, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata e falso ideologico. Inoltre furono condannati anche al risarcimento del danno all’Asl, costituitasi parte civile.