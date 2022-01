Avellino, 49enne picchia genitori, una donna e un agente: arrestato

La Polizia penitenziaria di Avellino ha arrestato un 49enne della città, accusato di essere evaso dai domiciliari e di aver picchiato i genitori, una donna e una guardia carceraria. L’indagato, difeso dall’avvocato Danilo Iacobacci, ora sarà giudicato con rito direttissimo. In tribunale potrà chiarire una vicenda che è, a tratti, surreale. Il 49enne, che era ristretto ai domiciliari presso la casa dei genitori, avrebbe minacciato e picchiato la mamma e il padre per farsi consegnare dei soldi. Per poi lasciare l’abitazione e dirigersi a rione Valle, da una donna che conosceva e che ha aggredito. Infine, si è rimesso in auto: destinazione carcere di Bellizzi, per farsi arrestare. Questo, almeno, era il suo obiettivo. L’uomo, per ragioni di salute, è infatti incompatibile con la detenzione carceraria, ma gli agenti sono stati costretti ad arrestarlo. Il 49enne, infatti, ha minacciato e picchiato uno di loro. Il pregiudicato, recentemente, è finito in un’inchiesta di spaccio che ha avuto molta eco in città. Nel suo passato c’è anche un’esperienza come Dj. Ora il nuovo arresto.