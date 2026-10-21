Ariano, Liberi e forti: “Solidarietà ad agricoltori e autotrasportatori”

Il movimento politico Liberi e Forti – Insieme per Ariano esprime “piena solidarietà e vicinanza agli agricoltori e agli autotrasportatori che stanno manifestando per richiamare l’attenzione sulle gravi difficoltà che attraversano i rispettivi settori. Siamo al fianco di chi protesta per difendere il proprio lavoro, la propria dignità e il futuro delle proprie attività. Le preoccupazioni espresse dagli operatori del comparto agricolo e del mondo dei trasporti meritano ascolto, attenzione e risposte concrete da parte delle istituzioni. L’aumento dei costi di produzione, il caro carburanti, le difficoltà dei mercati e la progressiva riduzione dei margini di guadagno stanno mettendo in seria difficoltà tante famiglie e imprese del nostro territorio. Per queste ragioni, condividiamo e sosteniamo la proposta avanzata dal consigliere comunale Daniele Tiso di convocare un Consiglio comunale straordinario e monotematico, aperto al confronto con gli agricoltori, gli autotrasportatori, le associazioni di categoria e le rappresentanze del settore. Riteniamo che il Consiglio comunale debba diventare un luogo di ascolto e confronto, nel quale dare voce direttamente a chi vive quotidianamente queste difficoltà, raccoglierne le istanze e individuare iniziative concrete da sottoporre anche all’attenzione della Regione Campania e del Governo nazionale. Su questioni che riguardano il lavoro, l’economia e il futuro del nostro territorio non devono esserci divisioni politiche. È necessario un impegno comune, responsabile e condiviso da parte di tutte le forze presenti in Consiglio comunale. Liberi e Forti – Insieme per Ariano ribadisce, pertanto, la propria solidarietà agli agricoltori e agli autotrasportatori, il sostegno alla loro protesta e la piena condivisione della proposta di convocare un Consiglio comunale straordinario. Dare voce a chi lavora e produce significa difendere il futuro della nostra comunità”.