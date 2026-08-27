Ariano Irpino, l’ultimo saluto al commerciante trovato senza vita nelle acque del Gargano

ARIANO IRPINO- Saranno celebrati domani ad Ariano Irpino, i funerali di Oreste Sebastiano, il quarantottenne commerciante ritrovato senza vita nelle acque del Gargano dopo che da domenica si erano perse le sue tracce. La cerimonia si svolgerà nella Chiesa Cattedrale di Ariano Irpino alle ore 16. Una tragedia che ha sconvolto la comunità del Tricolle. Tutta la comunità si è stretta intorno ai familiari per il grave lutto.