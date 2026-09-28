Ariano Irpino, confermata dalla coalizione la piena fiducia al sindaco Ferrante

Le forze politiche e civiche Azione, Patto Civico, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Liberi e Forti/Insieme per Ariano , riunitesi nella giornata di ieri, hanno sottoscritto un documento politico con il quale confermano e rinnovano la piena fiducia al Sindaco Mario Ferrante , ribadendo la volontà di proseguire in sintonia il percorso amministrativo avviato.

La sottoscrizione della nota rappresenta dunque la volontà delle componenti firmatarie di proseguire l’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Ferrante, puntando su maggiore collegialità, confronto interno e definizione puntuale delle priorità amministrative. Di seguito gli obiettivi prefissati: