Le scuole cittadine hanno partecipato questa mattina, nella Villa Comunale, alle celebrazioni per la Giornata nazionale dell’Albero. Le studentesse e gli studenti hanno messo a dimora nuovi alberi e piantato bulbi, prendendo parte in prima persona alla cura di uno degli spazi pubblici della città.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante, è stata organizzata dall’assessora all’Ambiente Sara Pannese insieme all’assessore all’Istruzione Crescenzo Perrina. Il coinvolgimento delle scuole ha permesso di affiancare alla piantumazione una riflessione sul rispetto del patrimonio verde e sulla responsabilità condivisa nella cura dei beni pubblici.

Nel corso della mattinata, nei pressi del busto di Giulio Lusi, è stata messa a dimora una talea del ficus che cresce a Palermo vicino alla casa del magistrato Giovanni Falcone. La piantumazione rientra nel progetto “L’Albero di Falcone”, portato ad Ariano Irpino dall’Associazione AIOS, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e i Carabinieri Biodiversità, con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

La presenza dell’Albero di Falcone nella Villa Comunale offrirà alle scuole e alla cittadinanza un luogo in cui ricordare il magistrato e il suo impegno nella lotta alla mafia. L’Amministrazione comunale ringrazia gli istituti scolastici, i docenti, le studentesse e gli studenti che hanno preso parte alla giornata, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.