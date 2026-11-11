Aree interne, sì alla risoluzione di maggioranza. Petracca (PD): “Incentivi al lavoro, fiscalità di vantaggio e servizi essenziali contro lo spopolamento”

«Con l’approvazione della risoluzione di maggioranza sulle aree interne, il Consiglio Regionale della Campania compie un passo importante verso la definizione di una strategia organica e strutturaleper territori che rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della nostra regione. L’obiettivo deve essere quello di superare la logica degli interventi frammentati e delle risposte emergenziali, per costruire una politica di sviluppo fondata su investimenti, servizi, opportunità di lavoro e risorse certe e continuative».

Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania, commentando l’approvazione della risoluzione di maggioranza al termine della seduta monotematica dedicata alle aree interne.

«Il documento approvato – prosegue Petracca – contiene impegni precisi nei confronti della Giunta regionale, a partire dalla definizione di una strategia pluriennale e dalla destinazione di una quota stabile e riconoscibile del bilancio regionale alle politiche per le aree interne. È un cambio di impostazione necessario: questi territori hanno bisogno di una programmazione che metta insieme le diverse fonti di finanziamento, superando la dispersione delle risorse e garantendo continuità agli interventi. L’obiettivo resta il lavoro. Creare nuove opportunità significa mettere in campo il vero attrattore che consenta alle persone di rimanere in questi territori, con particolare riferimento ai giovani».

Particolare rilievo assume la proposta di introdurre una fiscalità di vantaggio specifica per le aree interne, attraverso una iniziativa legislativa regionale da sottoporre al Parlamento.

«È una delle misure sulle quali ritengo sia necessario investire con maggiore determinazione – sottolinea Petracca – Dobbiamo creare condizioni realmente favorevoli per chi sceglie di fare impresa, investire e creare occupazione nei piccoli comuni dell’entroterra. Penso ad agevolazioni fiscali e contributive per le attività esistenti e per i nuovi insediamenti produttivi, con particolare attenzione alle imprese giovanili. Dobbiamo riconoscere che investire in un’area interna comporta difficoltà e costi maggiori e che questi svantaggi devono essere compensati attraverso strumenti specifici. La fiscalità di vantaggio può diventare una leva decisiva per attrarre investimenti, contrastare la delocalizzazione e favorire il ritorno di attività produttive e opportunità di lavoro».

Tra gli indirizzi contenuti nella risoluzione figurano anche incentivi per l’acquisto e il recupero della prima casa da parte dei giovani, misure per la natalità e la residenzialità, sostegno alle imprese, rafforzamento dei collegamenti ferroviari e stradali, valorizzazione delle filiere produttive locali e strumenti di assistenza tecnica per i piccoli comuni.

Centrale anche il tema della salvaguardia dei servizi essenziali, con particolare riferimento alla sanità territoriale, alla scuola e al trasporto pubblico. La risoluzione impegna la Giunta a dare attuazione agli indirizzi già approvati sui punti nascita di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, attivando le procedure di deroga previste per le aree orograficamente disagiate.

«Non possiamo chiedere ai cittadini di restare nei propri territori – aggiunge il capogruppo Dem – se non garantiamo loro condizioni di vita dignitose, opportunità di definire il proprio percorso professionale e servizi accessibili. La presenza di presidi sanitari, scuole e collegamenti adeguati è una condizione imprescindibile per contrastare lo spopolamento. Allo stesso tempo dobbiamo sostenere concretamente la scelta di chi resta, di chi torna e di chi decide di costruire il proprio futuro nelle nostre comunità».

«La sfida – conclude Petracca – è trasformare gli indirizzi approvati oggi in provvedimenti concreti, a partire dalla prossima programmazione regionale. Le aree interne non possono continuare a essere considerate territori marginali: sono una componente essenziale dell’identità, dell’economia e delle prospettive di crescita della Campania. Voglio, inoltre, sottolineare che per aree interne non si possono considerare solo i territori inseriti nelle aree SNAI. Il rischio sarebbe di determinare, come per certi versi già accaduto, pericolose condizioni di discriminazione tra territori. Va perciò definita una perimetrazione a regia regionale che tenga conto di quei Comuni che oggi non rientrano nella Strategia Nazionale. Servono scelte coraggiose e una responsabilità condivisa tra Regione, Governo, istituzioni locali e comunità territoriali. Oggi abbiamo indicato una direzione. Adesso dobbiamo percorrerla con determinazione».