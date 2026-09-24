Aree interne, l’Irpinia al centro del dibattito nazionale: Pasquale Luca Nacca relatore a Roma al convegno “INTERNA-mente”

L’associazione Italiana Coltivatori e l’associazione Not Ordinary Innovations ETS con la partnership di ASviS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, l’associazione EnterprisinGirls e A scuola per Abitare, insieme a Roma, il 25 settembre, per una conversazione a più voci nell’ambito della manifestazione nazionale Rome Future Week.

Presso la sede dell’AIC in Via Nazionale 230 un confronto tra persone che sperimentano modelli sociali innovativi nelle aree interne secondo un approccio basato sull’analisi di cosa è CENTRO e cosa è MARGINE.

Best practice, esperienze e testimonianze sui temi dello spopolamento, del crollo demografico, dell’emigrazione giovanile e la carenza di servizi, tutti fenomeni che vanno assumendo, con il passare del tempo, contorni sempre più allarmanti. L’abbandono dei paesi lontani – e privi di collegamenti – dalle aree urbane comporta squilibri sociali, economici e ambientali che si riflettono sulla qualità della vita delle persone e la tenuta degli ecosistemi locali con ricadute nazionali. Alcuni soggetti, da anni, lavorano allo sviluppo di pratiche conducendo attività e sperimentando modelli che rispondano alle esigenze di chi, vivendo nelle aree interne, incontra difficoltà e limiti. INTERNA-mente vuol essere uno spazio di confronto aperto a reti nazionali, protagonisti del mondo agricolo,esperti di progettazione e pianificazione, amministratori e amministratrici locali, soggetti del terzo settore e ricercatori. Ripensare il rapporto tra centro e margine significa disegnare strategie condivise in cui nessuno venga escluso e ogni territorio valorizzato.

“Le aree interne rappresentano un interesse primario per il settore primario. Gli scenari demografici che abbiamo davanti sono motivo di forte preoccupazione: entro dieci anni il declino riguarderà, secondo le stime, il 78,9% dei Comuni delle aree interne, una quota destinata a salire all’82,1% entro vent’anni. Dietro questi numeri ci sono comunità che rischiano di scomparire e, con esse, imprese agricole e attività ecosistemiche che oggi contribuiscono a mantenere vivi questi territori e non solo”, dichiara Giuseppino Santoianni, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori.

L’incontro, diviso in due parti sarà moderato da Francesca Vitelli direttrice di NotOrdinary Innovation e presidente di EnterprisinGirls: A vivere nelle aree interne – secondo l’ISTAT – siamo circa 13 milioni e 300 mila persone, quasi un quarto (il 22,6%) dell’intera popolazione italiana. Le aree metropolitane sono interessate da spinte centrifughe relative al pendolarismo e all’inurbamento di persone, non solo giovani, in cerca di lavoro cui si aggiungono i crescenti flussi turistici. Agli inizi degli anni Duemila le regioni adottarono strumenti di pianificazione strategica per decongestionare le città individuando direttrici che si spingevano nell’entroterra. Nel 2013 fu la volta della SNAI– la strategia nazionale per le aree interne– e oggi? Oggi – continua Vitelli – dobbiamo ripensare un modello socio economico nel quale non esistano cittadini di serie A e di serie B e chi vive nelle aree interne possa essere partecipe di attività di rigenerazione sociale e culturale. L’incontro del 25 settembre sarà un momento di ascolto e confronto tra chi quotidianamente opera, sperimenta, cambia strada e riprova senza mai arrendersi”.

Nella prima parte della mattinata si alterneranno nelle relazioni Giuseppino Santonianni, presidente nazionale Associazione Italiana Coltivatori, Luigi Di Marco della segreteria generale ASviS, Gianluca Palma attivista, saggista e “sarto di comunità” salentino, ideatore del progetto civico-culturale La Scatola di Latta che promuove Daìmon – A scuola per abitare, Giuseppe Pace primo ricercatore presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione, Diritto Internazionale e Sostenibilità del CNR, Virgilio Caivano Presidente del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Pina Foti presidente di Italian in ItalyAssociazione Nazionale di Scuole di Lingua e Cultura Italiana, componente del tavolo tecnico del Ministero degli Esteri sul Turismo delle Radici e Leoluca Pollara – Coordinatore Nazionale AIC Giovani e Pasquale Luca Nacca componente intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole minori, presidente dell’AssociazioneInsieme per Avellino e l’Irpinia e consigliere comunale della città di Avellino. Spiega Nacca: “Con l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia organizziamo molteplici attivitànelle aree interne dove ci impegniamo in attività che possano favorire la crescita e lo sviluppo delle comunità e dei territori concentrandoci, soprattutto, sui servizi essenziali. Il cambiamento climatico in atto è un aspetto che si aggiunge alla possibilità di valorizzare piccoli centri che, per caratteristiche geomorfologiche, godono di aria pulita e di un contesto naturale che offre ossigenazione, ombreggiamento e possibilità di evitare isole di calore”.

Lo spazio della seconda parte della mattinata sarà dedicato alle testimonianze di best practice con le Voci di dentro… Luigi Bruno presidente dell’associazione proCASTELLO APS, Viola D’Ettore architetta specializzata in restauro dei beni architettonici e libera professionista nel settore della conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale, Manuela Dragone, libera professionista nell’ambito della comunicazione e docente di storia e filosofia, storia dell’arte e psicologia e tecniche della comunicazione, Arduino Fratarcangeli ideatore e promotore di RESMED – Rete di Economia Solidale del Mediterraneo impegnato nella realizzazione di unaISOCOMUNITÀ, Davide Liberato lo Conte Dottore di ricerca in Management, Banking & Commodity Sciences e docente di Data Analysis Laboratory for Business Decision presso Sapienza Università di Roma e socio dell’associazione Give Back – Giovani Aree Interne, Amelia Stoduto giornalista e copywriter della narrazione territoriale, Amalia Temperinioperatrice culturale specializzata in comunicazione, blogger, consigliera comunale con delega alla Cultura del Comune di Cellino Attanasio in provincia di Teramo e membro attivo di ITACA – Il Territorio Al Centro dell’Attenzione Associazione di Sviluppo Locale ETS e Felice Scaglione presidente dell’associazione Onde Giovani.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione: direzione@associazionenoi.com oppure presidente@enterprisingirls.it