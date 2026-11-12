Aree interne, il governatore Fico: una facoltà di Medicina nel Sannio e specializzazione ad Avellino e Benevento

NAPOLI- Una Facolta’ di Medicina presso l’Universita’ del Sannio e i corsi di specializzazione presso gli ospedali di Avellino e Benevento. Il governatore della Campania Roberto Fico ha annunciato questa misura che dovrebbe attivare un circuito anti spopolamento, al termine del suo intervento nel dibattito proposto ieri in una seduta monotematica sulle aree interne del Consiglio Regionale. “Contro lo spopolamento che cosa abbiamo pensato?” ha spiegato Fico “ed è un progetto che sta andando avanti, cioè proprio in itinere, quindi non è una cosa che diremo o faremo, sta andando avanti: la Facoltà di Medicina dell’Università del Sannio”. Sara’ nei progetti della Regione una Facoltà autonoma rispetto alle altre in Campania: “Non sarà più una gemmazione dell’università Federico II di Napoli, ovvero una copia di corso che della Federico II. Sarà un corso di laurea dell’ Università del Sannio e stiamo lavorando per fare li un Facoltà di Medicina, ma stiamo già lavorando per fare gli accordi con l’università di Salerno e di Benevento e con gli ospedali di Benevento e di Avellino, in modo che noi possiamo tenere lì i corsi di laurea e poi si fanno le specializzazioni, ma a quel punto le persone e gli specializzandi vanno sul territorio e quindi iniziano a creare un circuito anti spopolamento. Si fa un investimento molto importante e molto ricco proprio ricco nel senso in termini economici”.