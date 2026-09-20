​Aree interne e Masterplan Caudino: l’Assessore Maraio a Pannarano durante “Vicoli e Piazze”

​Si è tenuto questa mattina a Pannarano, nell’ambito della due giorni dell’evento “Vicoli e Piazze”, un importante momento di confronto istituzionale sul futuro del turismo e dello sviluppo locale nelle aree interne. ​All’incontro hanno preso parte l’Assessore Regionale al Turismo, Enzo Maraio, il Sindaco di Pannarano, Antonio Iavarone, il Presidente della Città Caudina, Pasquale Fucci, e numerosi amministratori locali della Valle Caudina.

​Nel corso della discussione è stata ribadita la volontà forte e unitaria dei 13 Comuni caudini di fare sintesi sulle idee strategiche per la crescita del territorio. Lo strumento operativo per concretizzare questa visione è il Masterplan, una realtà ormai strutturata che necessita ora di essere riempita di contenuti prioritari: infrastrutture, mobilità, ambiente, sanità, industria manifatturiera, agricoltura, turismo lento e valorizzazione culturale. ​L’incontro è stato anche l’occasione per sottoporre all’Assessore regionale le criticità più urgenti del territorio. In particolare, è stato espresso un forte sollecito riguardo ai continui ritardi per la messa in esercizio della linea ferroviaria Benevento-Cancello. Nonostante gli oltre 150 milioni di euro investiti dalla Regione Campania, i lavori si trascinano ormai da 6 anni, provocando pesanti disagi alla comunità locale. ​I cittadini della Valle Caudina chiedono certezze concrete: la mobilità e i collegamenti rappresentano infatti lo snodo fondamentale per qualunque reale prospettiva di sviluppo e non sono più rinviabili.