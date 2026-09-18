Aree interne, 2 milioni di euro dalla Regione contro la solitudine degli anziani

La Coordinatrice provinciale del M5S Maura Sarno plaude all’ultimo intervento concreto del Governatore Fico per le Aree Interne: “A pochi giorni dalla visita del presidente della Regione Campania Roberto Fico a Calitri, dove si è discusso del futuro dell’Alta Irpinia, dello spopolamento, dei servizi e delle opportunità per le comunità dell’entroterra, arriva un nuovo intervento concreto della Regione a sostegno delle aree interne. La Giunta regionale ha destinato 2 milioni di euro a un progetto sperimentale per contrastare la solitudine degli anziani e promuovere un invecchiamento attivo e in buona salute. Le risorse finanzieranno attività sociali, culturali e di aggregazione, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e creare nuove occasioni di incontro e partecipazione. È una scelta che parla direttamente ai territori e alle loro esigenze. Combattere lo spopolamento significa anche garantire alle persone la possibilità di vivere pienamente nelle proprie comunità, con servizi, relazioni e opportunità. La misura sarà realizzata attraverso gli Ambiti Sociali Territoriali, insieme a enti qualificati del settore individuati mediante manifestazione di interesse. L’intervento conferma una direzione politica precisa della nuova amministrazione regionale: le aree interne non sono territori marginali, ma una parte fondamentale della Campania e del suo futuro. Il presidente Roberto Fico ha indicato proprio lo sviluppo delle aree interne tra le priorità dell’azione di governo regionale, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rafforzare servizi, welfare, mobilità e opportunità. La Regione ha inoltre istituito un Comitato per la governance delle strategie territoriali delle Aree Interne, presieduto dallo stesso Fico, per accompagnare i Comuni nell’attuazione dei progetti. La visita a Calitri non è rimasta un momento di ascolto: alle parole seguono i fatti. Con questo stanziamento la Regione porta nelle aree interne una misura che mette al centro le persone, a partire dagli anziani, e riconosce il valore delle comunità locali. Perché difendere le aree interne significa prima di tutto difendere il diritto delle persone a non essere lasciate sole e a poter costruire il proprio futuro nei luoghi in cui vivono.

È questa la sfida: trasformare l’attenzione verso i territori in politiche concrete, investimenti e servizi. E il lavoro della Regione Campania va in questa direzione.”