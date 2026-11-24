Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, sulla questione della bonifica del sito di Arcella:

“Tropeano, come sempre, parla senza approfondire le questioni e leggere gli atti amministrativi. Eppure dovrebbe conoscere bene il settore dei rifiuti. In qualità di architetto ha curato la realizzazione dello stesso impianto di Arcella; da presidente dell’ATO Rifiuti di Avellino ha sostenuto la localizzazione del biodigestore a Chianche, scelta che ha coinvolto diversi Comuni della Valle del Sabato in una lunga battaglia giudiziaria. Ricordiamo, inoltre, la vicenda della proposta di riconoscimento dell’indennità di carica durante la sua presidenza dell’ATO, bocciata anch’essa dal TAR. Questo il suo noto impegno sui temi ambientali. Quanto alla vicenda di Arcella, Tropeano dovrebbe sapere che già il 28 aprile 2023 questa Amministrazione aveva adottato l’ordinanza sindacale n. 6 per affrontare le criticità ambientali dell’impianto. La successiva gestione della vicenda ha dovuto necessariamente tenere conto della procedura fallimentare, del ruolo della Curatela nella gestione del sito e del successivo subentro operativo della società 3D Ecologia.

Come sindaco ho adottato, il 30 settembre scorso, una nuova ordinanza contingibile e urgente per la rimozione dei rifiuti. A seguito del mancato avvio delle operazioni, accertato dalla Polizia Municipale, abbiamo dato indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di attivare tutte le procedure per il reperimento delle risorse economiche necessarie alla caratterizzazione e alla bonifica ambientale del sito, anche mediante interventi sostitutivi in danno dei soggetti obbligati. La finalità della nostra deliberazione è proprio quella di evitare di indebitare il Comune di Montefredane per la bonifica dell’area e di far gravare sui cittadini i costi derivanti dagli inadempimenti dei privati. Della vicenda è pienamente a conoscenza il dirigente della Regione Campania, Antonello Barretta, con il quale siamo in costante interlocuzione. Il nostro impegno è massimo, sia per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente sia per la salvaguardia delle finanze comunali. Quanto a Tropeano, piuttosto che fare il solito gallo sulla spazzatura, farebbe bene ad approfondire gli atti amministrativi.”