Aquino: ‘Confronto urgente con Regione, produttori e Consorzi. Tutelare Fiano, Greco e Taurasi’

AVELLINO – Estendere anche ai mesi della vendemmia 2026 il credito d’imposta straordinario fino al 20% per l’acquisto di carburante da parte delle imprese agricole e convocare un tavolo regionale sul comparto vitivinicolo irpino. Sono le richieste avanzate dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, al ministro dell’Agricoltura e all’assessore regionale all’Agricoltura della Campania.

“Montefredane è uno dei territori dell’areale del Fiano di Avellino DOCG e conosciamo direttamente il valore economico, occupazionale e ambientale della viticoltura. Alla vigilia della vendemmia, tuttavia, le aziende devono fare i conti con costi di produzione elevati e con una situazione di mercato che rischia di comprimere ulteriormente i margini dei produttori”, sottolinea Aquino.

Il sindaco richiama il credito d’imposta straordinario fino al 20% previsto per le spese di acquisto di benzina e gasolio sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

“Chiediamo al Governo di verificare la possibilità di estendere il credito d’imposta anche al periodo della vendemmia, mantenendo le agevolazioni previste per il carburante agricolo, comprese accise ridotte e IVA agevolata al 10% nei casi stabiliti dalla normativa. Nelle settimane della raccolta aumentano lavorazioni, movimentazione e trasporto delle uve: intervenire sul costo del carburante significherebbe dare un aiuto concreto e immediato alle imprese”.

Aquino chiede inoltre alla Regione Campania “la convocazione in tempi rapidi di un tavolo di confronto con i Comuni degli areali DOCG, i Consorzi di tutela, le organizzazioni agricole e le rappresentanze dei produttori, per verificare l’andamento dei prezzi delle uve, dei costi di produzione e della vendemmia 2026 e valutare eventuali ulteriori misure regionali di sostegno”.

“La richiesta parte dall’areale del Fiano di Avellino e da Montefredane, ma riguarda l’intero patrimonio vitivinicolo irpino: Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi sono tre DOCG che rappresentano l’Irpinia nel mondo. La qualità va tutelata partendo dalla sostenibilità economica di chi coltiva i vigneti e investe nelle cantine. Difendere le imprese vitivinicole significa difendere reddito, occupazione, paesaggio e futuro delle nostre aree interne”, conclude Aquino.