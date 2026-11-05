Apple Pie Song Contest, verso il Pride 2027 si cercano nuovi talenti musicali

AVELLINO- SI apre ufficialmente la Fase 1 dell’Apple Pie Song Contest, la competizione musicale promossa da Apple Pie Arcigay Avellino in partnership con GlitterBeam Italia. Un’iniziativa che segna un ulteriore capitolo nel percorso condiviso dalle due realtà, la cui collaborazione è iniziata nel 2025. Dopo l’esperienza che ha visto la radio LGBTQIA+ al fianco dell’associazione come Media Partner ufficiale per l’Irpinia Pride 2025 e per l’edizione 2026, la sinergia si rafforza ora con un progetto artistico a lungo termine a sostegno dei diritti civili, dell’inclusione e della cultura emergente. L’obiettivo del contest è chiaro e ambizioso: scovare, valorizzare e dare visibilità ai migliori artisti e gruppi musicali emergenti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi dal vivo sul palco principale dell’Irpinia Pride 2027. La partecipazione è aperta a livello nazionale e internazionale senza vincoli geografici, ed è rivolta a singoli artisti e band. Per candidarsi, il brano proposto (sia esso un inedito o una cover) deve essere già pubblicato ufficialmente sulle principali piattaforme di streaming. Gli artisti interessati possono inviare la propria candidatura compilando il modulo online ufficiale, contattando i canali dedicati dell’organizzazione. I due finalisti guadagneranno l’accesso diretto per esibirsi dal vivo sul palco dell’Irpinia Pride 2027. Il vincitore assoluto si aggiudicherà inoltre un premio speciale: un intero mese di programmazione in Alta Rotazione nel palinsesto radiofonico di GlitterBeam Italia. Con questo progetto, GlitterBeam Italia e Apple Pie Arcigay Avellino confermano la volontà di costruire spazi concreti di espressione artistica, dimostrando come la musica e le voci del territorio possano farsi portatrici di un messaggio universale di libertà, uguaglianza e condivisione.